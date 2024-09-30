〈美股早盤〉主要指數開低 投資人靜待經濟數據出爐與Fed官員談話

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-30 21:42

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美股主要指數周一 (30 日) 開低，交易員靜待本周即將公布的美國就業市場關鍵數據，以及這些報告對聯準會 (Fed) 未來降息路徑的影響，市場情緒謹慎。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 190 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 30 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.7%。

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市場對於 Fed 第二次大幅降息 2 碼 (50 個基點) 的預期會否繼續升溫，很大程度上取決於鮑爾在演講中的政策立場以及非農就業數據。

在評估 Fed 降息前景的同時，投資人還必須考慮一系列風險，包括中東緊張局勢不斷升級，還有美股創紀錄的漲勢也將受到 10 月中旬財報季的考驗。

與此同時，歐洲斯托克 600 指數下跌 1%，汽車製造商股價下跌，歐洲汽車製造 Stellantis 下修獲利預期。福斯汽車汽車 (Volkswagen AG) 上周五也發出三個月來的第二次獲利預警。

這與中國股市的情緒形成鮮明對比。受經濟刺激計畫的推動，中國滬深 300 指數漲幅高達 9.1%，為 2008 年以來最大。這些政策措施也提振了歐洲礦業和奢侈品類股。

截至台北時間周一（30 日）21 時許：

焦點個股：

福特 (F-US) 早盤股價下跌 2.55%，至每股 10.51 美元

Nike(NKE-US) 早盤股價下跌 0.08%，至每股 89.37 美元

投資人和分析師預估 Nike 將在周二 (10/1) 公布財報時下修全年財測；這是該公司本月初布達新任執行長以來的第一份財報。根據 LSEG 編制的分析師預測，Nike 第一季營收預估將下降 10% 至 116.5 億美元，創 4 年多來最大跌幅 ；每股獲利將下降 44.7% 至 0.52 美元。

Stellantis(STLA-US) 早盤股價下跌 13.36%，至每股 13.91 美元

Stellantis NV 大幅下修今年財測，理由是在汽車市場放緩且競爭更加激烈的情況下，計劃降低產量並增加促銷激勵措施的支出。該汽車製造商在周一 的聲明中表示，今年調整後的營業利潤率將降至 5.5% 至 7%，低於先前預測的兩位數百分比。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

以 David Kostin 為首的高盛分析師團隊寫道，如果美國勞工部本周五 (10/4) 公布的就業數據強勁，可能會讓一些投資人「降低對勞動力市場大幅走弱的預期」，將資金從昂貴的優質股票轉向不太受歡迎的低品質公司。