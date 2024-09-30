Epic Games指控Google和三星合謀阻礙競爭對手應用程式

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-30 20:06

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電玩遊戲《要塞英雄》(Fortnite) 開發商 Epic Games 周一 (30 日) 指控 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 和全球最大的安卓 (Android) 手機製造商三星和謀保護 Google 的 Play 商店避免受到其他對手競爭。

Epic 表示將向美國加州聯邦法院提起訴訟，指控三星手機一項名為「自動封鎖程式」(Auto Blocker) 的安全功能，旨在阻止用戶從 Play 商店或三星 Galaxy 商店以外的管道下載應用程式。

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總部位於美國的 Epic 表示，三星和 Google 縮限消費者的選擇並阻礙市場競爭，違反了美國的反壟斷法，從而降低應用程式的價格。

Epic 執行長 Tim Sweeney 表示：「這是一種不公平競爭，誤導用戶認為競爭對手的產品不如自己的產品。」Google 假裝保護用戶的安全，說你不允許安裝來源不明的應用程式。Google 明明知道《要塞英雄》是什麼，因為他們過去就曾發布過這款遊戲。」

對於上述報導，Google 沒有立即回應置評請求。三星則表示，將對 Epic Game 毫無根據的指控進行有力反駁。

三星在聲明中表示：「整合到其設備中的功能是根據三星的安全、隱私和用戶控制的核心原則設計的，我們仍然完全致力於保護用戶的個人資料。」三星還補充說，用戶可以選擇在任何時候停用自動封鎖程式。

Epic 表示，三星的自動封鎖程式旨在減弱美國在 2023 年 12 月對 Google 勝訴的判決的影響，該判決預估將迫使 Google 讓應用程式更容易從其他來源獲得。

Epic 還說也會向歐盟監管機構提出對競爭的擔憂，歐盟長期以來一直在審查 Google 的商業行為。

Epic 先前曾與 Google 和蘋果 (AAPL-US) 就其對應用程式商店支付收取高達 30% 佣金的規定發生爭執。在被封殺近四年之後，Epic 的應用程式上個月在歐盟的 iPhone 和全球範圍內的 Google 安卓設備上又可以使用了。