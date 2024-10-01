歐洲右傾勢力抬頭！奧地利自由黨二戰以來首度贏得國會大選

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-01 08:00

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歐洲周一（30 日）凌晨傳來重大消息，奧地利極右翼政黨自由黨擊敗執政黨人民黨，在國會大選中取得勝利。

據《BBC》報導，奧地利自由黨的勝利，不僅是二戰以來奧地利極右翼政黨在國會選舉中取得首場勝利，也代表極右翼勢力在歐洲政治舞台進一步崛起。

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奧地利內政部周一凌晨公布的初步計票結果顯示，奧地利在周日舉行的國會選舉，共收到超過 475 萬張選票，投票率達 74.9%。

其中，自由黨的得票率為 29.2%，創下該黨在國民選舉中史上最高得票率，並超越現任總理內哈默領導的人民黨，該黨得票率為 26.5%。

奧地利社會民主黨以 21.0% 的得票率排名第三，新奧地利黨和綠黨分別以 9.0% 和 8.0% 的得票率位居第四、第五。

依據得票率，奧地利國會 183 個席位的分配為：自由黨 58 席、人民黨 52 席、社會民主黨 41 席、新奧地利黨 17 席、綠黨 15 席。其他黨派因未達到 4% 選票門檻，未能進入國會。

對於這一結果，自由黨黨魁、奧地利前內政部長基克爾說：「我們創造了奧地利歷史，這是自由黨首次在國會選舉中位居第一，你們可以想一想我們取得多大進步。」

但在內哈默看來，這一象徵極右翼勢力崛起的選舉結果，「整個歐洲為之震動」。奧地利國防部長坦納也認為，對執政黨而言，選舉結果是一大警鐘。

不過，分析指出，儘管自由黨勝出，但議席數量遠未過半。另外，基克爾是一位備受爭議的領導者，在奧地利政界幾乎找不到一個盟友。

因此，該黨面臨的組閣談判將異常艱難，能否執政仍有懸念。