ECB總裁拉加德稱控制通膨信心增強 暗示決策者傾向10月再次降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-30 22:20

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歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周一 (30 日) 表示，央行對能夠控制通膨越來越樂觀，而且會在 10 月的貨幣會議政策中考量這點。分析認為，這是拉加德迄今發出最強烈的暗示，表明決策者們傾向 10 月在次降息的立場。

拉加德在周一在位於布魯塞爾 (Brussels) 的歐洲議會 (European Parliament) 會上說：「隨著先前能源價格大幅下跌的態勢減弱，今年第四季通膨可能會暫時上升，但最新的事態發展增強我們的信心，即通膨將及時回到目標水準。我們將在 10 月的下一次貨幣政策會議上考慮到這一點。」

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她指出德國經濟正在面臨逆風後，德國公債價格跌幅收窄，10 年期公債殖利率當日持平在 2.13%，此前曾達到 2.18%。交易員略為增加對 ECB 在 10 月降息 1 碼 (25 個基點) 的押注，此舉可能性高達 85%。

這是自上周標普全球 (S&P Global) 企業調查顯示歐元區 20 國經濟表現遜於預期以來，拉加德首次發表上述言論，讓市場加大 10 月 17 日會議上連續第二次降息的押注。

拉加德說：「展望未來，一些調查指標受到限制性利率影響表明，經濟復甦正面臨阻力。不過隨時間推移，經濟復甦力道將會加強，因為實質收入的增加應該會讓家庭擴大消費。」

同日稍早時，義大利和德國公布最新數據顯示通膨增速放緩，上周西班牙和法國也顯示同樣的趨勢。這些數據強化市場認為通膨的歷史性飆升已獲得控制的觀點。