​​​​​​​第一金控綠光傳愛 助18所學校汰換近7000套LED燈具

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-30 15:40

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第一金控（2892-TW）身為永續金融先行者聯盟成員，長期深耕 ESG，為積極實踐環境永續政策，攜手子公司及第一銀行文教基金會辦理「綠光傳愛」永續計畫，今年協助全臺 18 所資源缺乏學校安裝近 7000 套 LED 燈具，以打造優質的教育學習環境、提升學生學習效能，預估每年減少約 342 公噸碳排放量（CO2e），減少約 276 萬元電費支出，有效降低燈具耗能達到節能減碳效益。

近年全球氣候變遷造成極端氣候日益嚴峻，為響應國家 2050 淨零排放目標，第一金控除自身採行低碳營運，持續提供創新綠色金融商品及服務，引導並支持客戶低碳永續轉型，此外，自 2017 年即啟動「綠光傳愛」永續計畫，迄今已協助 7 家社福機構、82 所偏鄉學校安裝節能 LED 燈具近 2.5 萬套，愛心足跡遍及全臺，今年更來到國境之南的恆春，協助屏東縣恆春鎮 2 所中小學更換 LED 燈具；預估 89 家受惠單位年節省逾 223 萬度用電，減少約 892 萬元電費支出，減碳量約 1140 公噸 CO2e。

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攜手客戶共同守護地球的第一銀行，發行綠色信用卡「綠活卡」提撥國內一般消費千分之二予第一銀行文教基金會，作為環境永續公益基金，讓客戶享有優質金融服務的同時，也為節能減碳、環境永續付出心力；「綠光傳愛」永續計畫預計明 (2025) 年將累計協助逾 100 家單位汰換傳統燈具為節能減碳的 LED 燈具，以持續落實企業社會責任，打造綠色永續環境。

第一銀行亦將核心業務與環保理念結合，推動「綠色永續金融優惠授信專案」，鼓勵企業共同落實環境永續，例如，市占率逾 7 成的彩色包裝袋龍頭聯賓塑膠，即在銀行積極輔導下，將製程設備印刷油墨從傳統有苯油墨，改為無苯油墨，同時持續開發水性環保油墨；另外，聯賓塑膠為響應 ESG，也添購「空氣汙染防制處理設備」，減少碳排放及空氣汙染，每年空汙費更節省近 9 成支出。