公股銀又一家！響應2050淨零排放 第一金通過SBTi審查

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-15 10:18

科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 近日正式審核通過第一金控 (2892-TW) 減碳目標，涵蓋國內外全球營運據點及投融資部位，第一金未來也將持續依循 SBT 溫室氣體減量路徑，推動各項減碳方案，邁向永續成長。

SBTi 協助企業採用一致之科學方法設定溫室氣體 (GHG) 減排目標，以達成巴黎協定，控制全球平均升溫不超過 1.5℃之目標。第一金控依循 SBT 方法，設定範疇一、二減碳路徑符合全球升溫不超過 1.5℃之目標，自身營運至 2035 年預計較基準年 2022 年減少 63％碳排量，並將積極調整範疇二電力使用結構，加大對綠電採購及使用，以持續降低集團溫室氣體排放量。

而金融業最大碳排來自範疇三投融資部位，第一金控以 2022 年為基準年，確實運用碳核算金融聯盟 (PCAF) 方法完成投融資財務碳盤查，再依 SBT 方法，設定發電業專案融資、商用不動產、發電相關貸款、一般企業貸款、股債投資等資產別之碳排強度及溫度評級減降目標，積極與投融資客戶議合，鼓勵減碳轉型及採取永續行動，同時依循「永續授信政策」、「赤道原則作業要點」、「永續投資政策及要點」、「永續保險政策」等規範，強化投融資氣候變遷風險管理。