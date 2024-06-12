第一金 9度獲公司治理評鑑「上市公司前 5％」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-13 19:16

證交所「112 年度第十屆公司治理評鑑」出爐，臺灣證券交易所於今（ 13） 日舉行頒獎典禮，第一金控 (2892-TW) 從 952 家受評上市公司中脫穎而出，第 9 度榮獲「上市組排名前 5％」，於四大評鑑構面 80 項指標均取得佳績，公司治理績效備受肯定。

第一金控身為永續金融先行者聯盟成員，積極落實 ESG，推出金融業首創結合地理資訊系統 (GIS) 定位與資料數據應用之「ESG 永續應用地圖查詢平台」，讓民眾透過手機定位，即可了解周遭是否為淹水點或自然保護區，協助民眾實踐綠生活，亦有助於企業擬定氣候風險政策，更持續經營 ESG Podcast

頻道，與社會大眾共同探討包括氣候行動、健康、教育及性別平權等聯合國永續發展目標 (SDGs) 議題。

為配合 2050 淨零目標，第一金控加入「碳核算金融聯盟」(PCAF) 及科學基礎減量目標倡議 (SBTi)，再依據盤查結果訂定重大投融資業務之短、中、長期減碳目標，於 2023 年底遞交減碳目標予 SBTi 審查，金控及旗下子公司完成海內外全數營運據點溫室氣體盤查，訂定集團範疇一及範疇二總碳排放量每年須較基準年 (2022 年) 減量 4.2% 之減碳目標。

集團並透過自有營運據點取得綠建築標章、自有行舍大樓屋頂設置太陽能發電系統及擴大綠電採購比重，持續推行內部碳定價機制至集團各子公司積極減碳，迄今國內外已有 36 處營運據點取得綠建築標章，建置 23 處太陽能分行，並興建 3 處結合太陽能發電、雨水回收及魚菜共生系統之零碳農場，萬華分行更取得環境部「環境教育設施場所」認證。

建立投融資業務脫碳機制，針對煤炭開採之企業融資、興建燃煤電廠之專案融資及非典型油氣營收占比逾一定比重之企業融資案件，承諾不再承作新案或既有案件之增貸，預計 2030 年前部位歸零，且公開承諾不再新增投資於高碳排企業，2025 年前全面汰除此類企業之既有部位。

第一金控提供綠色融資優惠貸款支持產業低碳轉型，如「永續績效連結授信專案」，並發行「可持續發展金融債券」及推出「永續發展定期存款專案」，將資金用於協助企業發展太陽能、風力發電建置等再生能源及社會住宅等授信案件。

第一金投信則募集發行國內第一檔影響力投資的 ESG 基金 -「第一金全球永續影響力投資多重資產基金」引導企業、投資人、存戶投入潔淨能源產業；另，第一管顧成功募集並管理三檔合計約 7.8 億元綠能基金，第一創投同時投資 3.33 億元，興建發電容量約 43.5MW 之太陽能電廠，預計年減碳量約 4.35 萬公噸 CO2e，相當於 112 座大安森林公園年吸碳量。

積極推動普惠金融，中小企業放款市占率連續 14 年居國銀第一。積極建構性別平等友善之工作制度與職場環境，女性員工占比及女性主管平均薪酬均高於男性，提供優於法令規定之產 (檢) 假、陪產 (檢) 假，實現「幸福職場」之經營願景。