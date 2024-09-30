麗臺子公司麗禾虧損嚴重 啟動解散清算程序

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-30 17:49

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顯卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (30) 日宣布，由於子公司麗禾國際虧損嚴重，將啟動解散清算程序，並放棄追討對麗禾國際的 2659 萬 5496 元債權，以避免額外費用支出。

麗禾國際主要從事電腦相關軟體代理業務，資本額 2322 萬 8600 元，由於長期虧損，該公司已停止所有營業活動，截至今年 8 月股東權益為負數；麗臺表示，考量麗禾國際已無法繼續經營，董事會通過其與轉投資公司 Leadhope (H.K.) Limited 一併進行解散清算，後續麗禾國際將召開董事會及股東會，進行解散清算相關事宜。

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麗臺在 2017 年第二季曾貸予麗禾國際 3500 萬元，該筆資金全數借予韓商 Blueside Inc. 作為網路行銷費用，雖經多次催收，包括委託韓國律師發函、嘗試將授權遊戲改編等方式，但成效不彰。