第一金8月獲利回到23. 84億元 前8月EPS 1.35元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-06 20:45
第一金控 (2892-TW) 今 (6) 日公布 8 月自結盈餘，8 月單月獲利在 7 月新高後，集團當月淨利回到 23. 84 億元，月減 16.8%，主要來自 3 大子公司在預期美國聯會降息、8 月股市動盪與台幣升值下，該月淨利均較前月下滑。累計前 8 月稅後淨利達 189.78 億元，年增 6.8%，每股稅後盈餘達 1.35 元。
第一銀行 8 月銀行營收月增 5.0%，在淨利收及手收與 7 月水準相當下，股利收益與增加的換匯交易利得同步提升。但為強化呆帳承受能力，本月拉高提存致單月稅後淨利為 22.7 億元，月減 10.0% ，覆蓋率上升至 766.62%，逾放比維持在 0.18%。累計前 8 月稅後盈餘達 175.9 億元，年增 5.1%。
第一金證券 8 月盈餘為 8,365 萬元，月減 36.7%，主要來自投資獲利較上月縮減所致。累計前 8 月稅後淨利達 9.01 億元 ，年增 12.7%。
第一金人壽則因匯兌損失增加，8 月獲利降至 9,167 萬元，月減 48.5%。累計稅後淨利達 4.44 億元 ，年減 14.2%。
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