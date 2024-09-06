第一金8月獲利回到23. 84億元 前8月EPS 1.35元

第一金控 ( 2892-TW ) 今 (6) 日公布 8 月自結盈餘，8 月單月獲利在 7 月新高後，集團當月淨利回到 23. 84 億元，月減 16.8%，主要來自 3 大子公司在預期美國聯會降息、8 月股市動盪與 台幣 升值下，該月淨利均較前月下滑。累計前 8 月稅後淨利達 189.78 億元，年增 6.8%，每股稅後盈餘達 1.35 元。

第一銀行 8 月銀行營收月增 5.0%，在淨利收及手收與 7 月水準相當下，股利收益與增加的換匯交易利得同步提升。但為強化呆帳承受能力，本月拉高提存致單月稅後淨利為 22.7 億元，月減 10.0% ，覆蓋率上升至 766.62%，逾放比維持在 0.18%。累計前 8 月稅後盈餘達 175.9 億元，年增 5.1%。