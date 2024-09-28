調查：經濟學家估美國通膨將在明年初達到Fed目標

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-28 02:00

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經濟學家預估，美國通膨率將在明年初達到聯準會 (Fed) 的目標，而失業率將略有攀升，與 Fed 上周公布的最新預測非常接近。

根據年度個人消費支出 (PCE) 物價指數，Fed 的目標是物價成長 2%。外媒周五 (27 日) 公布的最新月調查預測顯示，該指數將在第一季達到 2% 的平均水準，比 8 月受訪經濟學家預估的第二季更快達到目標。

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Fed 上周降息的同時，決策者也公布新的經濟預測。雖然這些數據沒有按季進行細分，但顯示 PCE 物價指數在 2025 年平均為 2.1% 並在次年降至 2%。

Fed 在 9 月 18 日公布其 2 碼 (50 個基點) 的降息和預測，外媒在 9 月 20 日至 25 日對 75 位經濟學家進行調查，受訪的決策者和經濟學家都認為，到年底還會再降息 50 個基點。

他們對不包括食品和燃料的核心 PCE 物價指數的預測也一致，這是 Fed 最青睞衡量潛在通膨的指標。他們都認為，所謂的核心指標明年平均為 2.2%，並將一直下降到 2026 年。

ING Financial Markets 首席國際經濟學家 James Knightley 表示：「我們的預測與 Fed 的暗示基本一致。儘管如此，我們當然承認，就業市場前景令人擔憂，風險確實傾向於 Fed 必須採取更多、更快的行動。」

美國商務部周五公布數據顯示，8 月 PCE 物價指數比去年同期成長 2.2%，而剔除食品和能源後的核心 PCE 年升 2.7%。

失業率方面，經濟學家和 Fed 官員都預估，2025 年的平均失業率將達到 4.4%，然後在明年下降。8 月失業率為 4.2%，在美國政府下周公布數據前，預料 9 月失業率將維持穩定。

經濟學家預估，在 2025 年 12 月的貨幣政策會議之前，Fed 將進行一連串降息，讓聯邦基金利率處於 3.0% 至 3.25% 的區間。這意味著明年將降息 1.25 個百分點，而 Fed 官員預料降息 1 個百分點。