〈快訊〉美8月PCE年升2.2%略低預期 主要指數期貨小幅走高

聯準會 (Fed) 最青睞的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 8 月核心 PCE 年增 2.7%，符合市場預期，不過略高於前值 2.6%；按月來看成長 0.1%，低於市場預期與前值的 0.2%。

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同日公布的另一份數據顯示，美國 8 月個人支出月增 0.2%，低於市場預期的 0.3% ，較前值 0.5% 有所回落，而經通膨調整後月增率報 0.1%，符合市場預期，不及前值 0.4% ；8 月個人收入月增率從 7 月的 0.3% 降至 0.2%，低於市場預期的 0.4%。