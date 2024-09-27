〈快訊〉美8月PCE年升2.2%略低預期 主要指數期貨小幅走高
鉅亨網編譯段智恆 2024-09-27 20:44
美國商務部周五 (27 日) 公布數據顯示，8 月個人消費支出 (PCE ) 物價指數年增 2.2%，略低市場預期的 2.3%，較前值 2.5% 有所回落；按月來看成長 0.1%，符合市場預期，略低前值 0.2%。
聯準會 (Fed) 最青睞的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 8 月核心 PCE 年增 2.7%，符合市場預期，不過略高於前值 2.6%；按月來看成長 0.1%，低於市場預期與前值的 0.2%。
同日公布的另一份數據顯示，美國 8 月個人支出月增 0.2%，低於市場預期的 0.3% ，較前值 0.5% 有所回落，而經通膨調整後月增率報 0.1%，符合市場預期，不及前值 0.4% ；8 月個人收入月增率從 7 月的 0.3% 降至 0.2%，低於市場預期的 0.4%。
數據顯示，美國 8 月經濟降溫，Fed 青睞的核心通膨指標與家庭支出僅小幅上升，增添市場降息期望。
報告公布後，美股主要指數期貨小幅走高，那斯達克指數期貨日內漲 0.14%，標普 500 指數期貨漲 0.12%，均觸及開盤前高點。美債殖利率小幅走低，其中兩年期美債殖利率日內走低逾 4 基點，一度跌破 3.58%，現報 3.594%。
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