〈美股早盤〉美8月PCE鞏固降息押注 主要指數小幅走高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-27 21:41

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美股主要指數周五 (27 日) 小幅走高，美國稍早公布的最新數據顯示經濟正在降溫，鞏固投資人對聯準會 (Fed) 進一步降息的押注，美元與美債殖利率走跌。

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Fed 青睞的通膨的指標 8 月溫和上升，剔除波動較大的食品和能源價格的核心指標較 7 月上升 0.1%。該指數較上年同期成長 2.7%，與預期相符；經通膨調整後的消費者支出成長 0.1%。

E*Trade 負責交易和投資的董事總經理 Chris Larkin 表示：「將今天的個人消費支出 (PCE) 物價指數加入到經濟數據的甜蜜點名單中。通貨膨脹繼續保持低位，雖然經濟成長可能正在放緩，但沒有跡象表明它正在從懸崖上掉下來。」

Federated Hermes 投資組合經理 Damian McIntyre 表示，雖然經濟軟著陸從未得到保證，但投資人應該從近期強勁的經濟數據中找到安慰。他說：「今天的通膨數據證實鮑爾上周告訴我們的話──通膨正在降溫且消費者表現強勁，勞動力市場仍然具有彈性。」

Russell Investments Ltd. 全球投資策略主管 Andrew Pease 表示：「數據顯示軟著陸——你必須尊重數據——但前瞻性指標正在發出警告訊號，軟著陸的下降總是看起來像是衰退的開始。 」

金價繼連續創下歷史新高後，連續第三周上漲，因市場樂觀認為 Fed 今年將保持激進的降息步伐。

另外中國本周公布的刺激計畫也提升市場風險偏好。中國滬深 300 指數創下 2008 年以來最好的一周。中國人民銀行 (PBOC / 中國央行) 推出數十年來中國最大膽的政策行動之一，北京方面推出一項強有力的刺激方案提振不斷放緩的經濟，增加投資人信心。

大宗商品方面，油價在連續兩天大幅下跌後穩定，由於石油輸出國組織 (OPEC) 成員國沙烏地阿拉伯和利比亞供應增加的前景，油價本周仍將大幅下跌。

截至台北時間周五（27 日）21 時許：

焦點個股：

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 X%，至每股 XXX 美元

歐盟主要隱私監管機構周五對社群媒體巨擘 Meta 處以 9,100 萬歐元罰款，因其無意中儲存了一些未經保護或加密的用戶密碼。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 X%，至每股 XXX 美元

英國競爭監管機構周五表示，亞馬遜與新創公司 Anthropic 的人工智慧 (AI) 合作關係不會接受更深入的調查，因為它沒有引起競爭擔憂。當局表示，包括亞馬遜對 Anthropic 的 40 億美元投資的合作夥伴關係，並不符合英國合併法規下的調查資格。

好市多 (COST-US) 早盤股價上漲 X%，至每股 XXX 美元

隨著黃金價格持續飆升，好市多持續銷售大量金條。好市多財務長米勒奇普 (Gary Millerchip) 在昨日的財報電話會議上對分析師表示，最近一季的黃金銷量成長「兩位數」。並補充說，黃金是本季電商銷售中「有意義的推動力」。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 PCE 物價指數年增率報 2.2%，預期 2.3%，前值 2.5%

美國 8 月 PCE 物價指數月增率報 0.1%，預期 0.1%，前值 0.2%

美國 8 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.7%，預期 2.7%，前值 2.6%

美國 8 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 8 月個人收入月增率報 0.2%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 8 月個人支出月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.5%

美國 8 月實質個人消費支出月增率報 0.1%，預期 0.1%，前值 0.4%

美國 9 月密大消費者信心指數預期 69.3，前值 69

華爾街分析：

高盛最新報告寫道，中國股市近日走勢強勁，那斯達克金龍指數在過去 4 天飆升 19%。美國大選結束後，中國股市應該會在 11 月和 12 月成為投資人的熱門交易對象。該行分析師表示：「我真的認為這次對中國來說不同以往。」