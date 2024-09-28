美9月密大消費者信心指數終值升至70.1 寫5個月新高
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-28 00:00
美國密西根大學周五 (27 日) 公布調查顯示，9 月消費者信心指數終值升至 70.1，創下 5 個月新高，不僅優於經濟學家預期與初值的 69，也高於 8 月前值 67.9，原因是在聯準會 (Fed) 降息後，美國民眾對經濟成長更加樂觀。
與此同時，9 月預期指數終值升至 74.4，為 4 月以來新高，高於經濟學家預期與初值的 73，優於 8 月的 72.1；9 月現況指數終值也攀至 63.3，寫 3 個月新高，一樣打敗經濟學家預期與初值的 62.9，高於 8 月的 61.3。
至於備受矚目的通膨預期方面，9 月消費者對未來一年通膨預期終值持穩在 2.7%，符合經濟學家預期也和初值持平、消費者對未來五年通膨預期終值也保持在 3.1%，符合經濟學家預期且與初值持平。
此外，9 月消費者對其財務狀況的預期攀升至 4 個月高點，而對未來一年經濟的看法是自 3 月以來最樂觀的。
根據密大報告，儘管本月稍早的預期顯示出對就業市場的一些擔憂，但消費者對失業的看法在後幾周有所改善，一定程度上反映了 Fed 降息的決定。
約 55% 的受訪者認為未來一年的借貸成本會下降，比例創歷史新高，進而影響消費者對高價商品和房屋購買狀況看法改善，為 4 月以來最樂觀。
密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 在聲明中表示：「隨著消費者對經濟的預期轉好，信心似乎正在形成一些動能。與此同時，許多消費者繼續表示其預期取決於即將到來的選舉結果。 」
密大調查顯示，9 月消費者對民主黨信心升至 5 個月新高，共和黨和無黨派人士的信心也微幅攀升。
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