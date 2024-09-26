美國第二季GDP終值報3%優於初值 緩解經濟成長擔憂

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-26 20:50

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美國商務部經濟分析局 (BEA) 周四 (26 日) 公布數據顯示，美國第二季國內生產毛額 (GDP) 終值報 3%，符合市場預期，高於初值的 2.8%，第一季 GDP 自 1.4% 上修至 1.6%。數據顯示在消費支撐下，美國經濟再次凸顯超預期的韌性，一定程度上緩解市場衰退擔憂。

美國第二季國內生產毛額 (GDP) 終值報 3%，高於初值的 2.8%。(圖：ZeroHedge)

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與此同時，美國聯準會 (Fed) 最為留意的不含食品和能源的第二季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率報 2.8%，符合市場預期，略低初值的 2.9%，第一季前值自 1.5% 上修至 1.9%。數據顯示消費者支出依然穩健支撐美國經濟。

與此同時，BEA 公布年度綜合報告顯示，美國經濟從新冠疫情中復甦的態勢比先前預期的還強，主要是受到消費推動經濟加速成長。

BEA 另一份綜合年度更新數據顯示，從 2020 年到 2023 年第二季，經過通膨調整後的 GDP 平均成長 5.5%，與先前公布的成長 5.1% 形成鮮明對比。

修正後的數據還顯示，在截至 2023 年的 5 年內，美國經濟增幅比之前報告的成長 2,942 億美元，主要是由於消費者支出增加。去年 GDP 增速也從 2.5% 上調至 2.9%，不過調整集中在上半年，第三、第四季均遭下修。

值得注意的是，儘管去年美國 GDP 增速從 2.5% 上調至 2.9%，但第三季增速下調 0.5 個百分點至 4.4%，第四季增速則被下修 0.2 個百分點至 3.2%，表明進入 2024 年的經濟成長態勢略有減弱。

至於 2022 年，第二季 GDP 增速從下降 0.6% 上修至成長 0.3%。此前數據顯示 GDP 連續幾季下滑，符合經濟衰退的傳統定義，但在美國除非 BEA 的經濟學家認定經濟衰退，否則還不是官方數據。

觀察報告細項，美國第二季實質 GDP 成長加速主因是庫存投資好轉和消費支出強勁，不過住房投資有所下滑。

美國第二季實質 GDP 成長加速主因是庫存投資好轉和消費支出強勁。(圖：ZeroHedge)

從產業上來看，民間企業商品部份附加價值成長 6.9%、民間企業服務部份成長 2.4%、政府成長 0.8%。總共有 16 個產業對美國第二季 GDP 成長做出貢獻，非耐久財製造、金融和保險、醫療產業領導。

美國民眾收入方面，第二季實際可知派收入 (DPI) 成長 2.4%，比之前預估上修 1.4 個百分點；個人儲蓄率的比例為 5.2%，與第一季的 5.4% 相比有所下滑。