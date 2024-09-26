傳ECB鴿派決策者傾向10月再次降息 鷹派官員堅守立場

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-26 19:43

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路透周四 (26 日) 援引知情人士消息報導，在歐洲一連串疲軟的經濟數據出爐後，歐洲央行 (ECB) 鴿派決策者正準備爭取在 10 月降息，不過此舉可能受到更保守的決策者抵制。

ECB 在本月降息後認為 10 月 17 日降息可能性不大，因經濟成長預期轉弱且預料未來一年通膨將持續下滑，雖然幅度不大。

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知情人士補充說，任何再次降息的舉措都會遭到鷹派人士的強烈反段，他們認為調查描繪出的經濟前景往往比國內生產毛額 (GDP) 等應數據更為黯淡。

一些知情人士提出一個折衷解決方案，即 10 月維持利率不變，但強烈暗示如果數據沒有改善 12 月就可能降息，不過這和 ECB 稱逐次會議推進政策的做法相互矛盾。

截稿前，ECB 發言人拒絕對上述消息置評。

據悉，距離 10 月 17 日的決策日還有 3 周時間，而 9 月通膨等重要數據下周才會揭曉，因此該決定仍懸而未決，一些搖擺不定的決策者尚未下定決心。

ECB 鷹派官員一直以來認為重點應該放在薪資和 GDP 等硬數據，以及 ECB 的預測上，而這些數據要等到 12 月開會才會齊全。雖然少有決策者排除 10 月降息的可能性，但斯洛伐克央行總裁 Peter Kazimir 已公開表示，ECB 幾乎肯定不得不等到 12 月才能有所行動。

在最近的疲軟數據之後，交易員加大對 10 月份降息的押注。貨幣市場價格目前顯示，ECB 將存款利率下調 1 碼 (25 個基點) 至 3.25% 的可能性為 50% 至 60%，而一周前的可能性為 35%。

法國巴黎銀行首席歐洲分析師 Paul Hollingsworth 表示：「整體而言，9 月採購經理人指數 (PMI) 數據顯示，歐元區經濟復甦的基礎不穩固，加上物價壓力趨軟，ECB 鴿派可能會傾向表示有必要在 10 月再次降息。」