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美股

高盛：美國大選將考驗股市樂觀情緒

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-26 20:16

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高盛：美國大選將考驗股市樂觀情緒(圖：REUTERS/TPG)

根據外媒周四 (26 日) 報導，高盛策略師表示，高風險的美國總統大選可能會破壞投資人對美股的樂觀情緒，此前美股自夏季拋售潮後有所回升。

由 Christian Mueller-Glissmann 領導的團隊表示：「政策不確定上升─尤其是與美國企業稅改有關─可能會考驗股市的看漲部位。自 7 月中旬美股拋售以來，股市一直在走揚。」


Mueller-Glissmann 警告，投資人越來越擔心企業何時能看到高額人工智慧 (AI) 支出帶來的好處，這也可能給美股帶來壓力。他對相關類股仍保持中性看法，不過認為「國際多元化在年底前將帶來更多好處」。

美股在今年夏天拋售後重回歷史高點，投資人押注聯準會 (Fed) 已開始及時降息，以避免經濟衰退。最近幾天，中國推出更多刺激措施的跡像也提振了市場情緒。

季節性趨勢也對標普 500 指數有利。外媒彙編的數據顯示，過去 25 年裡，標普 500 指數第四季的平均漲幅為 4.7%。

然而，市場策略師一直警告，企業獲利很容易受到總統大選後政策變化的影響。高盛的一個團隊本月稍早表示，標普 500 指數成分股公司的利潤可能會在 5% 至 10% 的範圍內波動，這取決於政策如何制定，以及川普 2017 年的減稅政策是否到期。

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