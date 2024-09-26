高盛：美國大選將考驗股市樂觀情緒

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-26 20:16

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根據外媒周四 (26 日) 報導，高盛策略師表示，高風險的美國總統大選可能會破壞投資人對美股的樂觀情緒，此前美股自夏季拋售潮後有所回升。

由 Christian Mueller-Glissmann 領導的團隊表示：「政策不確定上升─尤其是與美國企業稅改有關─可能會考驗股市的看漲部位。自 7 月中旬美股拋售以來，股市一直在走揚。」

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Mueller-Glissmann 警告，投資人越來越擔心企業何時能看到高額人工智慧 (AI) 支出帶來的好處，這也可能給美股帶來壓力。他對相關類股仍保持中性看法，不過認為「國際多元化在年底前將帶來更多好處」。

美股在今年夏天拋售後重回歷史高點，投資人押注聯準會 (Fed) 已開始及時降息，以避免經濟衰退。最近幾天，中國推出更多刺激措施的跡像也提振了市場情緒。