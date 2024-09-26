傳美超微遭美國司法部調查 盤中股價慘崩逾13%且數次停牌

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-26 23:19

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根據華爾街日報 (WSJ) 周四 (26 日) 援引知情人士消息報導，在興登堡研究 (Hindenburg Research)8 月底指控這美超微(Super Micro Computer) 進行「會計操控」後，這家公司面臨美國司法部初步調查。消息傳出後該股盤中股價崩跌逾 13% 且因波動過大數度停牌。

截稿前，美超微 (SMCI-US) 股價下跌 13.17%，每股暫報 397.81 美元。該股從 2023 年初到今年 3 月股價上漲 14 倍，此後下跌 59%。在該公司鼎盛時期，市值曾達 660 億美元。

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知情人士透露，舊金山聯邦檢察官辦公室的一名檢察官最近聯絡了可能掌握相關消息的人士。對上述消息，美超微發言人與美國檢察官辦公室發言人均拒絕置評。

據了解，興登堡研究於 8 月 27 日供表一份關於美超微的報告並表示已做空該公司的股票，內容重點是美超微前員工 Bob Luong 指控操縱會計報告，另外還有未披露關聯方交易的證據、違反出口禁令以及客戶流失等一些問題。

興登堡的報告公布後，美超微在 8 月 28 日表示延後公布 2024 會計年度 10-K 年報，之後其董事會成立委員會審查公司的某些內部控制和其他事項，不過迄今仍未提交年度報告。

據了解，美超微前員工 Bob Luong 指控該公司操縱會計報告，還指控前公司解雇幾名與過去會計違規有關的員工後又重新聘回，這點也被興登堡研究的報告特別強調。

報導進一步指出，Bob Luong 指控美超微美化 2020 至 2022 會計年度營收。他表示在某些情況下，公司會把營收計入未完成的銷售。而另一種提前紀錄收入的方法是向某些客戶出貨，並替尚未準備銷售的不完整設備開出帳單。

Luong 還說，美超微讓他休一段無薪假後在 2023 年 4 月開除。他在該公司的最後一份工作是擔任總經理，負責領導和指導美超微的全球服務團隊。

美超微要求法院暫停 Luong 的訴訟，並將其索賠提交仲裁。有關該公司請求的聽證會將於周四舉行。

Luong 的律師 Tanya Gomerman 在一份聲明中表示，Luong 是美超微重大會計違規行為的吹哨者，但該公司卻沒有採取措施調查或解決問題，而是掩蓋事實。

針對上述爭議，美超微曾在 8 月底提出證據釋疑。當時該公司表示，操縱會計報告部份已在今年 4 月對該員工提告並進入法律流程，因此不便說明。

另外，2020 年 8 月遭美國證券交易委員會 (SEC) 指控不當美化財報數字處以 1,750 萬美元罰款，支付罰款後回聘直接涉案的 3 名高層符合美國當地法律，也都獲 SEC 許可及公告