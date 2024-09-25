〈焦點股〉黃仁勳完成售股輝達勁揚 廣達率AI股同歡

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-25 09:27

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳完成股票出售，根據預先安排的計畫，已套現超過 7 億美元，激勵輝達昨 (24) 日漲 4%，廣達 (2382-TW) 今 (25) 日漲逾半根停板一同歡慶，其他 AI 族群也同樣紅通通。

廣達早盤以 263 元跳空開高，盤中最高漲至 271.5 元，漲逾半根停板，截至上午 9 點 10 分，股價暫報 2695 元，漲幅 5.07%，站回 5 日線及月線，開盤約 10 分鐘，成交爆量超過 1 萬張。至於三大法人籌碼動向，三大法人上周連續 5 日賣超，上周合計賣超 8506 張，周一 (23 日) 轉為買方，買超 2417 張，昨日再賣超 1805 張。

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根據美國證券交易委員會提交的文件，黃仁勳計畫在 2025 年 3 月 31 日出售最多 600 萬股股票，而最新一份文件則顯示，黃仁勳已在 9 月 12 日提前完成出售計畫，激勵輝達昨日股價漲 3.97%。

廣達執行副總楊麒令指出，目前觀察整個供應鏈供貨狀況愈來愈好，雖然還有些產品正在進行轉型，但既有需求非常強勁，且廣達第二季財報亮眼，預期第三季應該會更好，直言「AI 發展漸入佳境，只有更好」。