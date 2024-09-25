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宏碁全新Swift Lite 14輕薄筆電 搭載 Windows Copilot 一鍵啟用 AI

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-25 13:47

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宏碁全新Swift Lite 14輕薄筆電 搭載 Windows Copilot 一鍵啟用 AI 。(圖：shutterstock)

PC 品牌宏碁 (2353-TW) 發布全新 Swift Lite 14 筆電，以輕量化設計，且內建 Windows Copilot 功能，可一鍵啟用 AI ，並搭載 Intel® Core™ i5 處理器，瞄準追求時尚外觀和高效能的新世代用戶。

Swift Lite 14 採用銀色鋁合金機身，重量僅 1.35 公斤，便於攜帶，並搭載 14 吋 WUXGA 窄邊框螢幕，採用 16:10 比例，支援 IPS 技術，亮度達 300nit，提供優質的視覺體驗。


性能方面，Swift Lite 14 配備 Intel® Core™ i5 處理器、8GB DDR5 記憶體和 512GB SSD 儲存空間，可滿足日常工作和娛樂需求，另外還內建 Windows Copilot 功能，用戶可一鍵啟用 AI 助手，協助處理寫作、圖片設計和資料整理等任務。

Swift Lite 14 還擁有包括長達 10 小時的電池續航力、隱蔽式 FHD 鏡頭、Windows 工作室效果等，並配備全方位連接埠，確保與其他設備的無縫連接。

宏碁全新Swift Lite 14輕薄筆電 搭載 Windows Copilot 一鍵啟用 AI 。(圖：宏碁提供)
宏碁全新 Swift Lite 14 輕薄筆電 搭載 Windows Copilot 一鍵啟用 AI 。(圖：宏碁提供)

 

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