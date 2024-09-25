宏碁全新Swift Lite 14輕薄筆電 搭載 Windows Copilot 一鍵啟用 AI
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-25 13:47
PC 品牌宏碁 (2353-TW) 發布全新 Swift Lite 14 筆電，以輕量化設計，且內建 Windows Copilot 功能，可一鍵啟用 AI ，並搭載 Intel® Core™ i5 處理器，瞄準追求時尚外觀和高效能的新世代用戶。
Swift Lite 14 採用銀色鋁合金機身，重量僅 1.35 公斤，便於攜帶，並搭載 14 吋 WUXGA 窄邊框螢幕，採用 16:10 比例，支援 IPS 技術，亮度達 300nit，提供優質的視覺體驗。
性能方面，Swift Lite 14 配備 Intel® Core™ i5 處理器、8GB DDR5 記憶體和 512GB SSD 儲存空間，可滿足日常工作和娛樂需求，另外還內建 Windows Copilot 功能，用戶可一鍵啟用 AI 助手，協助處理寫作、圖片設計和資料整理等任務。
Swift Lite 14 還擁有包括長達 10 小時的電池續航力、隱蔽式 FHD 鏡頭、Windows 工作室效果等，並配備全方位連接埠，確保與其他設備的無縫連接。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 宏碁加大採購NPU晶片力道 力拚AI PC 2025年出貨占比40%
- 宏碁全球發表會主打AI 新款筆電、遊戲掌機、AI助理軟體齊亮相
- 宏碁8月營收228億元 連續14個月呈現年增
- 宏碁子公司安圖斯耕耘南亞市場有成 拿下印度國營企業BHEL大單
上一篇
下一篇