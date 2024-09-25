宏碁全新Swift Lite 14輕薄筆電 搭載 Windows Copilot 一鍵啟用 AI

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-25 13:47

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PC 品牌宏碁 (2353-TW) 發布全新 Swift Lite 14 筆電，以輕量化設計，且內建 Windows Copilot 功能，可一鍵啟用 AI ，並搭載 Intel® Core™ i5 處理器，瞄準追求時尚外觀和高效能的新世代用戶。

Swift Lite 14 採用銀色鋁合金機身，重量僅 1.35 公斤，便於攜帶，並搭載 14 吋 WUXGA 窄邊框螢幕，採用 16:10 比例，支援 IPS 技術，亮度達 300nit，提供優質的視覺體驗。

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性能方面，Swift Lite 14 配備 Intel® Core™ i5 處理器、8GB DDR5 記憶體和 512GB SSD 儲存空間，可滿足日常工作和娛樂需求，另外還內建 Windows Copilot 功能，用戶可一鍵啟用 AI 助手，協助處理寫作、圖片設計和資料整理等任務。

Swift Lite 14 還擁有包括長達 10 小時的電池續航力、隱蔽式 FHD 鏡頭、Windows 工作室效果等，並配備全方位連接埠，確保與其他設備的無縫連接。