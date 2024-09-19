〈央行理監事會〉楊金龍出重拳打房！房貸成數全台都降、有房者寬限期也沒了

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-19 17:10

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中央銀行今 (19) 日召開第三季理監事會議，維持第二季升準不升息的腳步，但打房力道相當重，央行總裁楊金龍提四大打房措施，甚至新增規範自然人名下有房屋者的第 1 戶購屋貸款不得有寬限期，自然人第 2 戶購屋貸款最高成數由 6 成降為 5 成，並擴大實施地區至全國；亦即，打房措施不再僅限於六都、且連長輩贈與房屋的有房族都受到波及，明日起生效。

央行在今日提出四大打房措施，包括 (1) 新增規範自然人名下有房屋者的第 1 戶購屋貸款不得有寬限期；(2) 自然人第 2 戶購屋貸款最高成數由 6 成降為 5 成，並擴大實施地區至全國；(3) 公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第 3 戶 (含) 以上購屋貸款的最高成數由 4 成降為 3 成；(4) 餘屋貸款最高成數由 4 成降為 3 成。

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央行自 2020 年 12 月以來，六度調整選擇性信用管制措施，此為第七次打炒房。

楊金龍說， 去年下半年起，房市交易成長回升、房價漲幅擴大，帶動購置住宅貸款年增率持續上升，至 8 月底達 11.0%，創 2006 年 5 月以來新高，另建築貸款年增率回升，至 8 月底為 5.0%，使全體銀行不動產貸款占總放款比率 (不動產貸款集中度) 居高，8 月底以來到 37.5%，接近歷史高點的 37.9%。