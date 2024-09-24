〈房產〉最嚴「限貸令」登場 七都近6萬戶交屋族受影響這區最嚴重

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-24 10:59

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「金龍風暴」來襲，央行 20 日執行第 7 波打炒房措施，針對第 2 戶限貸擴及全台，同時調降貸款成數上限至 5 成，並升準 1 碼，推高未來申貸難度，根據市調機構統計，今年下半年七都新案預計完工交屋戶數高達 5.7 萬戶，前十大行政區中又以台中、桃園占比最高，尤其台中北屯更涵蓋逾 3000 戶，恐將成為此次「限貸令」衝擊最大的重災區。

591 房屋交易網指出，這次央行招招直取要害，鐵了心要掐熄房市氣焰，可預期接下來第 4 季乃至於明年市況，無論是預售、新成屋及中古屋市場，價量恐怕都將進入震盪、甚至休眠期。而對於完工高峰期的地區，在面臨海量申貸需求下，此時若無銀行整批性的分戶貸款支撐，恐讓買方難過錢關，尤其在市場持續收緊資金之際，建議買方應提高自備款因應，若以房價 1000 萬元為例，當貸款成數調降 1 成，買方就須於短期內再湊出百萬元才能順利度過危機，否則嚴重恐將面臨斷頭風險。

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根據統計，今年下半年交屋戶數最多的區域由台中北屯奪冠，有超過 3000 戶量體即將完工，北屯擁有多個重劃區，建設題材豐富，為近年台中新建案一級戰區，龐大交屋潮挹注該區完工戶數衝上七都第一。緊接在後的同樣是位在台中的梧棲，下半年預計交屋戶數 2676 戶，該區在三井 OUTLET 助攻下，台中港特定區的新建案如雨後春筍般冒出，加上有捷運藍線議題及千萬內親民總價，不僅備受小資族追捧，同時吸引投資客卡位布局。

第三名則為新北淡水，下半年有 2451 戶量體即將完工，淡水成交總價僅千萬出頭，為雙北房價凹陷區，未來還有淡江大橋、淡北道路等建設，交通條件逐步改善，磁吸雙北年輕首購族。下半年交屋戶數超過 2000 戶的還有台中西屯，該區為台中蛋黃區，生活機能成熟，向來是台中交易熱區，尤其七期、水湳經貿園區等精華地段，更帶動西屯房價站上 1600 萬元、緊追新北。

接著，桃園中壢也是近年建商積極推案之地，又以青埔高鐵特區新建案密集，該區具高鐵、捷運、桃園會展中心等重大建設加持，人口快速成長，下半年預計將有 2330 戶住宅將完工。

而台中太平交屋戶數也在 2000 戶以上，該區過去有台中首購天堂之稱，又以台 74 線行經的新光特區最受購屋族青睞。

第七名桃園區則坐擁小檜溪、中路、經國等多個重劃區，新建案遍地開花，下半年完工戶數也有 1618 戶，該區受惠捷運綠線未來可轉乘至雙北，成為脫北者移居首選，房價與新北差距逐步縮小。