〈央行理監事會〉打房力道史上最重 楊金龍挑明了說「給炒房客一個 lesson」
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-19 17:43
中央銀行總裁楊金龍今 (19) 日出重手打房，範圍擴及全台，外界解讀為史上最重，楊金龍回應，從美國次貸風暴、日本經濟泡沫來看，都有一個共通點─「大家普遍認為房市會上去」，且當時美國和日本的經濟也很好， 因此，大家要小心，「是為殷鑑」。
楊金龍說，這次和 34 家銀行「喝咖啡」是一家一家談，也是談美國、日本這二個案例，過去半年花的時間和力氣，不輸給過去執行六次選擇性信用管制的加總。
楊金龍也放重話，「這次也是給投資客和投機客一個 lesson」，「不要以為很容易貸款，要貸多少有多少」，要給他們一個警覺。
楊金龍進一步提到，全體銀行不動產貸款占總放款比率 (不動產貸款集中度) 居高，至 8 月底來到 37.5%，接近歷史高點 37.9%，但實際上已較歷史最高點還嚴峻，「且不只是嚴峻一點而已」。
央行在今日提出四大打房措施，包括 (1) 新增規範自然人名下有房屋者的第 1 戶購屋貸款不得有寬限期；(2) 自然人第 2 戶購屋貸款最高成數由 6 成降為 5 成，並擴大實施地區至全國；(3) 公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第 3 戶 (含) 以上購屋貸款的最高成數由 4 成降為 3 成；(4) 餘屋貸款最高成數由 4 成降為 3 成。
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