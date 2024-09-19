〈央行理監事會〉打房力道史上最重 楊金龍挑明了說「給炒房客一個 lesson」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-19 17:43

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中央銀行總裁楊金龍今 (19) 日出重手打房，範圍擴及全台，外界解讀為史上最重，楊金龍回應，從美國次貸風暴、日本經濟泡沫來看，都有一個共通點─「大家普遍認為房市會上去」，且當時美國和日本的經濟也很好， 因此，大家要小心，「是為殷鑑」。

楊金龍說，這次和 34 家銀行「喝咖啡」是一家一家談，也是談美國、日本這二個案例，過去半年花的時間和力氣，不輸給過去執行六次選擇性信用管制的加總。

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楊金龍也放重話，「這次也是給投資客和投機客一個 lesson」，「不要以為很容易貸款，要貸多少有多少」，要給他們一個警覺。

楊金龍進一步提到，全體銀行不動產貸款占總放款比率 (不動產貸款集中度) 居高，至 8 月底來到 37.5%，接近歷史高點 37.9%，但實際上已較歷史最高點還嚴峻，「且不只是嚴峻一點而已」。