台塩海洋鹼性離子水 五度蟬聯國慶大會指定用水
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-25 09:15
光輝雙十，全民同慶，臺鹽 (1737-TW) 公司指出，台塩海洋鹼性離子水以連續五度蟬聯之姿，獲選國慶大會指定用水，展現無可取代的品牌力。
臺鹽指出，台塩海洋鹼性離子水長期樹立穩健可靠的正面形象，今年已陸續獲選為第十六任總統就職慶祝大會與國宴、第 10 屆台日交流高峰會及國慶大會等重要盛典指定用水，以好水代表台灣，持續在外交場合上與友邦、僑民分享 MIT 之光。
臺鹽上市 20 餘年的台塩海洋鹼性離子水，是台灣市場首支鹼性機能水，引台灣海峽純淨海水為源，運用「離子交換膜電透析」及「三效蒸發」技術，打造獨特甘甜熟水口感，深獲市場肯定。
臺鹽公司指出，台塩海洋鹼性離子水七度獲得 Monde Selection 世界品質評鑑大賞金獎肯定，也是國內首支榮獲 SNQ 國家品質標章認證的包裝水，並與台灣高鐵、圓山大飯店、BMW 汎德等品牌合作，推出聯名水，推廣高品質生活理念，是最能代表台灣精神的好水。
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