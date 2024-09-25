台塩海洋鹼性離子水 五度蟬聯國慶大會指定用水

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-25 09:15

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臺鹽指出，台塩海洋鹼性離子水長期樹立穩健可靠的正面形象，今年已陸續獲選為第十六任總統就職慶祝大會與國宴、第 10 屆台日交流高峰會及國慶大會等重要盛典指定用水，以好水代表台灣，持續在外交場合上與友邦、僑民分享 MIT 之光。

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臺鹽上市 20 餘年的台塩海洋鹼性離子水，是台灣市場首支鹼性機能水，引台灣海峽純淨海水為源，運用「離子交換膜電透析」及「三效蒸發」技術，打造獨特甘甜熟水口感，深獲市場肯定。