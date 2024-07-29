臺鹽上半年財報EPS達1.02元 去年1.2元股息訂8月20日除息

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-29 15:17

臺鹽 (1737-TW) 今 ( 29) 日 召開董事會，通過去年每股配息 1.2 元，訂在 8 月 20 日除息交易，同時，臺鹽 2024 年第二季財報稅後純益 9889 萬元，年增 1.66 倍，每股純益達 0.5 元；2024 年上半年稅後純益 2.03 億元，年增 39.91%，每股純益達 1.02 元。

臺鹽 2024 年第二季營收 8.04 億元，毛利率 43.37%，季增 2.4 個百分點，年增 15 個百分點，單季稅後純益 9889 萬元，季減 5.27%，年增 1.66 倍，每股純益達 0.5 元

臺鹽 2024 年上半年營收 16.17 億元，毛利率 42.16%，年增 21.06 個百分點，2024 年上半年稅後純益 2.03 億元，年增 39.91%，每股純益達 1.02 元

臺鹽在積極升級產品力的同時，臺鹽也同步強化通路布局和異業結盟及深耕 ESG，近期不但規劃推出與電商龍頭雙品牌合作的限定商品，更和飯店業、在地農業創生發展協會等跨領域業者通力打造新商品上市。

臺鹽深耕永續經營 (ESG) 有成，去 2023 年永續報告書獲台灣永續能源研究基金會頒發「2023 台灣企業永續獎」永續報告類銀級殊榮，7 年來已累積六金一銀，獲譽為永續企業常勝軍。

此外，臺鹽節能減碳暨溫室氣體盤查推行小組已依循 ISO 14064-1:2018 規範，逐步完成組織型溫室氣體盤查之外，臺鹽也導入 ISO 50001 能源管理系統，及標竿產品碳足跡盤查和碳標籤申請，完成生產到銷售的永續供應鏈，實踐永續承諾。

臺鹽研究發展核心以鹽、水與保養保健、清潔等生技產品都創下耀眼佳績。其中臺鹽鹽品秉持「安全、可靠、高品質」理念，從研發製造、安全檢驗到各大販售通路通力合作，保障鹽品量足質優，為民眾打造健康生活，展現臺鹽穩定民生物資的重要角色和堅強實力。