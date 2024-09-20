臺鹽召開董事會 推選台酒前董座丁彥哲出任董事長
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-20 15:28
臺鹽 (1737-TW) 今 (20) 日召開臨時董事會，並推選由經濟部公股法人代表丁彥哲出任臺鹽董事長。
臺鹽新任董事長丁彥哲表示，臺鹽深耕創新多角化經營，在核心鹽、水和海洋生技研發領域具備堅強實力，深獲消費者信賴。迎接 AI 和永續新時代，臺鹽公司將發揮國家級的品質優勢，活化品牌價值，把握時機再創新猷。
臺鹽董事長丁彥哲在臺灣菸酒公司擔任董事長期間，運用創新思維率領臺菸酒成功轉型，也曾任雲林縣副縣長、社會處處長、簡任機要秘書、民政局長等多項要職，政商經營資歷豐富且貼近消費市場，將與臺鹽泛公營企業和零售製造業的背景相輔相成，帶領團隊開拓新局。
臺鹽 2024 年第二季營收 8.04 億元，毛利率 43.37%，季增 2.4 個百分點，年增 15 個百分點，單季稅後純益 9889 萬元，季減 5.27%，年增 1.66 倍，每股純益達 0.5 元。臺鹽 2024 年上半年營收 16.17 億元，毛利率 42.16%，年增 21.06 個百分點，2024 年上半年稅後純益 2.03 億元，年增 39.91%，每股純益達 1.02 元
臺鹽在積極升級產品力的同時，臺鹽也同步強化通路布局和異業結盟及深耕 ESG，近期不但規劃推出與電商龍頭雙品牌合作的限定商品，更和飯店業、在地農業創生發展協會等跨領域業者通力打造新商品上市。
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