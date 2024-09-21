臺鹽響應世界清潔日 淨灘打造永續好家園

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-21 12:08

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臺鹽公司深耕海洋生技，秉持取之於海，回饋於海的理念，長期參與台南市政府舉辦的淨灘活動。除台南市總公司外，通霄精鹽廠的 200 多位志工隊成員也積極響應，去年底主動參與苗栗縣環保局舉辦的淨灘活動，協助維護通霄廠周邊環境，回饋鄉里。

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臺鹽指出，臺鹽公司順應淨零排放的全球趨勢，近年來積極實踐多元永續措施，例如「台塩海洋鹼性離子水」瓶身使用 25% rPET 再生料、「台塩海洋純水」推出無瓶標版本，以及台塩環保洗沐系列產品特用再生回收樹脂容器，這些具體行動皆透過包裝減塑來降低環境負擔。