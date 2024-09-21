臺鹽響應世界清潔日 淨灘打造永續好家園
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-21 12:08
為響應世界清潔日，臺鹽 (1737-TW) 志工隊各單位同仁攜家帶眷參與台南市政府環保局舉辦的「113 年臺南秋季淨灘活動」，結合各界力量，致力於打造美好乾淨的家園，為地球盡一份心力。
臺鹽公司深耕海洋生技，秉持取之於海，回饋於海的理念，長期參與台南市政府舉辦的淨灘活動。除台南市總公司外，通霄精鹽廠的 200 多位志工隊成員也積極響應，去年底主動參與苗栗縣環保局舉辦的淨灘活動，協助維護通霄廠周邊環境，回饋鄉里。
臺鹽指出，本次淨灘地點選在台南市黃金海岸，臺鹽志工隊熱情參與，細心清理中秋節後遺留的塑膠袋、飲料杯、炮竹、炮竹屑等垃圾。活動中，志工們分享道，這次淨灘讓他們有機會放下手機，放慢腳步親近大自然，撿拾中秋節留下的垃圾，為地球還原潔淨的海岸線，並在過程中釋放身心壓力，感到愉悅。
臺鹽指出，臺鹽公司順應淨零排放的全球趨勢，近年來積極實踐多元永續措施，例如「台塩海洋鹼性離子水」瓶身使用 25% rPET 再生料、「台塩海洋純水」推出無瓶標版本，以及台塩環保洗沐系列產品特用再生回收樹脂容器，這些具體行動皆透過包裝減塑來降低環境負擔。
此外，七股鹽山和臺鹽通霄觀光園區均通過環境教育設施場所認證，持續向遊客推廣鹽田文化、海洋保育與生態保護的重要性，讓環境永續觀念向下紮根。在營運方面，臺鹽公司積極興建自有太陽能電廠、導入能源管理系統，並實施辦公環境的照明與空調節能措施，期望從內外部合力推動節能減碳，為地球創造永續發展的正向循環。
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