OPEC上調全球中長期石油需求預測 認為需求仍未觸頂

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-25 02:40

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石油輸出國組織 (OPEC) 在周二 (24 日) 公布的《2024 年世界石油展望》(2024 World Oil Outlook)中上調對全球中、長期石油需求預測，原因是印度、非洲和中東地區的成長引領，以及往電動車和乾淨能源轉型的速度放緩。

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自 7 月初以來，布蘭特原油價格已下跌約 13%，至每桶 75 美元附近。就連 OPEC 成員國也對其看好前景的評估缺乏信心，選擇把減產計畫延長 2 個月至 12 月，因為擔心需求仍然過於脆弱，無法吸收額外的石油。

截稿前，11 月交割的布蘭特原油期貨上漲 1.38%，至每桶 74.92 美元；11 月交割的西德州原油期貨上漲 1.32%，至每桶 71.26 美元。

對石油消費需求時間越長，就能提振 OPEC 依賴原油的成員國收入。為支撐上調全球中長期石油需求預測的觀點，該組織引用幾家全球汽車製造商縮減電動化轉型目標的計畫表示，預料往「雄心勃勃」乾淨能源目標轉型的前進步伐將進一步放緩。

OPEC 秘書長 Haitham Al Ghais 在巴西發布的這份報告的前言中寫道：「目前石油需求還沒有觸頂。在過去的一年裡，人們進一步認識到，只有真正做好準備，世界才能逐步大規模使用新能源。」

Al Ghais 還說：「所有決策者和利益相關者需要共同努力，確保長期的友好投資環境。」巴西並非 OPEC 成員國，OPEC 正尋求與巴西建立更緊密的關係。

根據報告，OPEC 預估到 2045 年，全球石油需求將達到每日 1.189 億桶，比去年報告的預期高出約每日 290 萬桶。報告還將其預測延伸至 2050 年，預估屆時需求量會達到每日 1.201 億桶。

不過這份預測遠遠超出其他機構或企業對石油產業 2050 年的預測。英國石油預估，石油使用量會在 2025 年達到高峰，並且在該年降至每日 7,500 萬桶；艾克森美孚 (XOM-US) 則預估，到 2050 年，石油需求將保持在每日 1 億桶以上，與目前水準相似。

全球經濟背景比去年更強勁

除了上調長期需求預測外，OPEC 也上修中期需求預測，稱隨著通膨壓力減弱且各國央行開始降息，經濟背景比去年更強勁。

具體來看，OPEC 預估 2028 年全球石油需求將達到每日 1.11 億桶、2029 年將達到每日 1.123 億桶，其中 2028 年的預測與去年相比每日增加 80 萬桶。

此外，OPEC 對 2029 年的預測比 IEA 的每日高出 600 多萬桶，後者曾在 6 月表示 2029 年的需求將穩定在每日 1.056 億桶。兩家石油機構預測的差，比 OPEC 成員國科威特和阿拉伯聯合大公國的產量總和還大。

據了解，OPEC 在 2020 年新冠疫情衝擊全球石油時稱消費將在 2030 年末趨於平穩，但隨著石油使用量回升，該機構開始在次上調預測。

電動車轉型之路障礙重重

OPEC 預估到 2050 年到陸上將有 29 一輛汽車，比 2023 年增加 12 一輛，儘管電動車在成長，但 2025 年汽油車占全球汽車總量的 70% 已上。報告指出：「電動車有望坐擁更大市占，但仍有阻礙，例如電網、電池製造能力和關鍵礦產獲取方面。」