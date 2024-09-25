中概股、礦商和博弈類股全面勁揚 受中國刺激措施提振

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-25 01:35

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美國上市的中概股周二 (24 日) 全面跳漲，與此同時中國的 ETF、博弈公司和大宗商品相關股票也紛紛走揚，原因是北京政府推出新冠疫情以來規模最大的刺激措施，提振經濟復甦的希望。有分析師認為，中國當局此舉可能只是刺激經濟成長的開端，未來還會推出更多刺激措施。

中國人民銀行 (PBOC / 中國央行) 公布一系列政策措施，包括降息、下調抵押貸款利率，以及增加資本市場融資的新工具，以期提振這個全球第二大經濟體的需求。

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另外，在澳門擁有大量業務的博弈營運商永利度假村 (WYNN-US) 和拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US) 周二盤中股價分別漲逾 4% 和 5%，奢侈品股雅詩蘭黛 (EL-US) 盤中也上漲逾 5%，原因是投資人寄望關鍵的中國市場消費需求復甦。

不只如此，追蹤中國市場的交易所交易基金 (ETF) 也雨露均霑，在藍籌股滬深 300 指數創下 4 年來最佳的一天後，iShares MSCI 中國 ETF(MCHI-US)周二盤中漲近 8%、KraneShares 滬深中國網路 ETF(KWEB-US)漲近 9%。

今年以來，投資人對中國資產一直持謹慎態度，因為中國經濟成長乏力、消費者需求疲軟、房地產市場嚴重低迷，以及中美貿易關係可能再度緊張今年迄今，滬深 300 指數已下跌逾 2%，而同期全球股市累計上漲 15.8%。

Freedom Capital Markets 首席全球策略師 Jay Woods 表示：「如果人們在尋找機會，他們可能會押注中國股市，因為中國股市已經遭受重創，這可能被證明是一個很好的短期機會。」

根據 VettaFi 的數據，iShares MSCI 中國 ETF 在過去一年淨流出超過 20 億美元，目前管理的資產規模約 43 億美元。

未來還有更多刺激措施?

本月稍早，包括高盛 (GS-US) 和花旗集團 (C-US) 在內的全球券商下調對中國 2024 年經濟成長的預測，花旗集團認為當局有必要推出更多財政刺激措施。

儘管目前已推出最新措施，但刺激措施是否足以推動經濟成長仍存在不確定性，幾位分析師預估決策者將再次介入。