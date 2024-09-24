路透：日本記憶體晶片製造商鎧俠取消10月IPO計畫

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-24 23:00

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路透周二 (24 日) 援引知情人士消息報導，私募基金貝恩資本 (Bain Capital) 投資的記憶體晶片製造商鎧俠 (Kioxia) 已取消 10 月的首次公開發行 (IPO) 計畫。

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對於上述報導，貝恩資本拒絕置評、鎧俠則表示準備在適當的時候上市。

根據 TrendForce 的數據，鎧俠在快閃記憶體市場握有 14% 的市占。受記憶體晶片市場低迷打擊，這家晶片製造商稱，隨著平均銷售價格上漲，其業績有所改善。

鎧俠的前身是東芝記憶體 (Toshiba Memory)，2018 年被東芝(Toshiba) 以 180 億美元的價格出售給貝恩資本為首的財團。

鎧俠的 IPO 之路風波不斷，之前曾定於 2020 年掛牌，但在全球晶片市場因美中緊張充滿不確定性而延後。去年 10 月和威騰電子 (WDC-US) 的合併談判，則因南韓記憶體晶片巨擘 SK 海力士的反對而停擺。

日股 8 月初遭受歷史性的暴跌，原因是日銀意外升息和對美國經濟衰退的擔憂，隨後才慢慢回升，基本股指今年迄今上漲 13% 左右。