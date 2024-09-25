美9月消費者信心指數降至98.7 創3年來最大降幅

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-25 00:00

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美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (24 日) 公布數據顯示，由於消費者對勞動力市場和整體經濟展望的擔憂，9 月消費者信心指數降至 98.7，為 2021 年 8 月以來最大降幅，遠不及經濟學家預期的 103.9，前值自 103.3 上修至 105.6。

美 9 月消費者信心指數降至 98.7，創 3 年來最大降幅。(圖：ZeroHedge)

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調查還顯示，9 月現狀指數從 8 月的 134.6 降至 124.3、9 月衡量未來半年經濟狀況的預期指數則從 8 月的 86.3 驟降至 81.7。

9 月現狀指數從 8 月的 134.6 降至 124.3。(圖：ZeroHedge)

分析指出，近期就業市場放緩再加上生活成本高漲，給美國民眾帶來壓力，讓消費者信心指數遠遠低於新冠疫情前的水準。這份報告的細節反映出就業市場的擔憂，而正是這種擔憂讓聯準會 (Fed) 上周宣布降息兩碼(50 個基點)。

美國經濟評議會首席經濟學家 Dana Peterson 在聲明中表示：「該指數主要組成部分的惡化可能反映消費者對勞動市場的擔憂，以及對工作時間減少、薪資成長放緩、職缺減少的反應——即使就業市場仍相當健康，失業率低、裁員少、薪資有所上漲。」

根據報告，認為就業機會充足的消費者比例連續第七個月下滑至 30.9%，不僅仍是自 2021 年 3 月以來最低，也是自 2008 年以來持續時間最長的一次下跌。另外，認為很難找到工作的消費者比例升至 18.3%，為 2021 年初以來新高。

兩項消費者對就業市場看法的指標差距─經濟學家密切留意的衡量就業市場指標─連續第八個月縮小，為自經濟大衰退 (Great Recession) 以來最久的差距縮窄。

Fed 主席鮑爾上周表示，雖然就業市場正在走軟，但仍然處於「穩定狀態」，整體經濟「基本上良好」。根據決策者預測顯示，失業率將從目前的 4.2% 攀升至第四季的 4.4%，並在 2025 年之前保持在這一水準，大多數官員認為預測存有上行風險。

經濟學家分析認為，就業市場的惡化讓 Fed 選擇大幅降息，拖累 9 月消費者信心大幅下降，強化失業率在年底前升至 4.5% 的預測。

至於經濟展望方面，Peterson 表示，儘管消費者仍認為明年經濟衰退的可能性較低，但認為經濟已陷入衰退的比例「略有上升」。 消費者在 9 月份對自己目前和未來財務狀況的評估雖然仍然樂觀，但有所減弱。

而對利率方面，調查顯示大約三分之一的消費者預估明年利率會下降，這一比例仍是自 2020 年 4 月以來的最高。9 月調查的書面回覆中也更提到利率影響消費者對經濟的看法。