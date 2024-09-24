〈美股早盤〉主要指數小幅走高 美債殖利率攀升

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-24 21:48

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美股主要指數周二 (24 日) 小幅走高，投資人尋找聯準會 (Fed) 下一步政策的線索，美國公債周二拍賣前債券市場承壓，10 年期美債殖利率升至近 3.8%，另外大宗商品類股在中國公布巨額刺激經濟措施後走高。

截稿前，道瓊工業指數漲近 60 點或近 0.14%，那斯達克綜合指數漲近 50 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.01%，費城半導體指數漲逾 1.3%。

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中國周二推出的一攬子貨幣刺激措施包括降低銀行存款準備金率，以及至少人民幣 8,000 億元 (合 1,140 億美元) 的股市流動性支持。該股指創下自 2020 年 7 月以來最好的一天，新興市場股指上漲超過 1%。

不過，法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 跨資產和宏觀量化策略主管 Michael Sneyd 表示，任何刺激措施的經濟影響都需要時間才能顯現出來。中國刺激經濟的消息可能還不足以消除歐洲經濟的下行風險。

截至台北時間周二（24 日）21 時許：

焦點個股：

Snap(SNAP-US) 早盤股價上漲 0.69%，至每股 10.27 美元

根據外媒周二報導，Snap 與 Google 公布新的合作關係。Snap 將把 Google 的生成式人工智慧 (AI) 模型 Gemini 整合進其聊天機器人 My AI，一方面為提高用戶對其聊天機器人的參與度外，另一方面也是為衝刺用戶數量。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 0.26%，至每股 162.27 美元

Alphabet 旗下 Google 正在智慧型手機應用程式中為福斯汽車 (VW) 駕駛人提供人工智慧 (AI) 助理關鍵功能；這是谷歌透過提供建立企業 AI 應用程式的工具來贏得業務的策略之一。

禮來公司 (LLY-US) 早盤股價下跌 0.24%，至每股 916.28 美元

禮來公司周二表示，日本厚生勞動省已批准其治療阿茲海默症的藥物 donanemab，繼去年 9 月衛采和百健 (Biogen)(BIIB-US) 的 Leqembi 後，為患者提供了另一種治療選擇。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月經濟評議會消費者信心指數預期 103.9，前值 103.3

華爾街分析：

隨著美股持續刷新歷史高點，Oppenheimer 分析師認為，幾乎沒有跡象顯示市場即將見頂。該行認為，如果目前的多頭市場遵循歷史平均水準，美股可能會持續上漲到 2025 年底，標普 500 指數屆時將升至 7,000 點左右。