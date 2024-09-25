〈能源盤後〉中國奮力救市 原油反彈回應 3日來首見收高

鉅亨網編譯許家華 2024-09-25 05:51

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在中國宣布一系列提振經濟的刺激措施後，原油期貨周二 (24 日) 收高，為 3 個交易日以來首見。中國是全球最大原油進口國。

分析師表示，持續的中東緊張局勢以及另一場颶風襲擊美國墨西哥灣沿岸的威脅也起到了支撐作用。

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能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.19 美元或 1.7%，收每桶 71.56 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.27 美元或 1.7%，收每桶 75.17 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.26 美元或 1.7%，收每桶 74.47 美元，這是交易最活躍的 Brent 原油期貨。

10 月交割汽油期貨價格上漲 2%，收每加侖 2.03 美元。

10 月交割熱燃油期貨價格上漲近 1.7%，收每加侖 2.18 美元。

10 月交割天然氣價格下跌 2.4%，收每百萬 Btu 2.55 美元。

市場驅動力

市場分析總監 Claudio Galimberti 在周二的市場更新中寫道，中國政府宣布了自疫情以來最大規模的經濟刺激計畫，加上中東地緣政治緊張局勢突然加劇，以及墨西哥灣沿岸再次出現颶風威脅，「打擊了過去 3 周主導石油市場的看跌情緒。」

「中國刺激經濟對石油需求來說是個好消息，過去三個月石油需求一直弱於預期，尤其是中國。」他說。

中國人行大動作救市，包括降準、降息、降存量房貸利率與房貸頭期款比例等，激勵中國股市創下兩年多來最大漲幅，而對中國需求敏感的股票和資產也出現強勁反彈。

原油方面，對中國經濟成長乏力的擔憂一直是今年市場最大拖累。

Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊在周二的通訊中寫道：中國人行救市之舉「預計可重振中國消費者信心，然而，許多分析師質疑，這恐仍不足以刺激內部需求以提振原油價格，而是可以提供原油更強勁的底價。」

美國經濟諮商會周二公布，美國消費者信心指數 9 月降至 3 個月低點，自 8 月修正後的 105.6 下降至 98.7。油價隨後自盤中高點回落。

黎巴嫩當局稱，以色列週一對黎巴嫩發動的襲擊造成 490 多人死亡，其中包括 90 多名婦女和兒童。以色列軍方將擴大空襲真主黨，並警告黎巴嫩南部和東部居民趕緊撤離。

加拿大皇家銀行資本市場全球大宗商品策略主管 Helima Croft 認為，儘管上周油價反彈，但當前價格仍不足以反映更廣泛的中東戰爭局勢。許多市場參與者似乎已削去不計該緊張局勢對地區石油供應的威脅。

「雖然霍爾木茲海峽應該不會關閉，但伊朗可能直接參戰，增加 2019 年情景重演的可能性，當時 IRGC（伊斯蘭革命衛隊）和盟國以伊朗的油輪和關鍵能源基礎設施為目標。」

與此同時，美國國家颶風中心稱，熱帶風暴海倫預計將於周三在接近墨西哥灣沿岸時成為颶風。ING 分析師認為，海倫預計成為颶風，美國和墨西哥原油設施的運作已見暫停。