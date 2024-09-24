Snap聊天機器人My AI 整合Google人工智慧模型Gemini

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-24 20:04

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根據外媒周二 (24 日) 報導，Snap 與 Google 公布新的合作關係。Snap 將把 Google 的生成式人工智慧 (AI) 模型 Gemini 整合進其聊天機器人 My AI，一方面為提高用戶對其聊天機器人的參與度外，另一方面也是為衝刺用戶數量。

截稿前，Snap(SNAP-US) 周二盤前股價上漲 1.67%，每股暫報 10.37 美元；Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 盤前股價小漲 0.22%，每股暫報 162.20 美元。

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報導指出，Snap 一直在投資新的 AI 功能，與 Meta Platforms(META-US) 等更大型的同行競爭，而 Google 則在替其語言模型找尋企業新客戶提振業務。

據了解，Snap 在去年首次推出 My AI，當時使用的是 ChatGPT 製造商 OpenAI 的 AI 模型，而近期開始使用 Gemini 的原因是該款語言模型可以同時處理影片、音訊和文本。

Snap 執行長史匹格 (Evan Spiegel) 對此表示：「這一功能很重要，因為 Snapchat 的用戶除了透過文字交流外，還經常透過影片和圖片聊天。」

他也指出，使用大型語言模型的聊天一直很吸引人，不過目前向聊天機器人發送照片和影片的體驗還比較落後。有鑑於發送照片和影片是 Snapchat 用戶交流的主要方式，應用程式體驗落後「阻礙公司對產品最終發展的願景」。

Snap 表示，自今年稍早開始使用 Gemini 以來，用戶向其 AI 聊天機器人發送圖片和影片的參與度增加近 3 倍。

Google Cloud 執行長 Thomas Kurian 表示，這是人們表達自己的一種更自然的方式，Gemini 也將支援 Snap 的新功能，例如 My AI 可以將菜單翻譯成外語，或僅從圖片中識別植物。Kurian 還說，擴大的合作關係將幫助 Google 獲得新用戶並改進其 AI 模型。

Snap 已經是 Google 雲端運算服務的客戶以助其 Snapchat 運行，該款通訊軟體每月 8.5 億用戶總共每年發送數十億張照片和影片。

此外，史匹格還考慮將 Gemini 用於其智慧眼鏡 Spectacles 的其他功能，這是該公司上周推出的一款新的擴增實境 (AR) 產品。該款 AR 眼鏡可以連接到 Snapchat 應用程式並已與 My AI 聊天機器人相容。

Snap 計劃繼續大力投資 AI 以實現其他功能，包括更好的對內容進行排名和推薦，以及投放廣告。

不過有分析認為，訓練 AI 模型變得更健談是有風險的。 Snapchat 有一半以上的用戶年齡在 13 歲到 24 歲之間，這個年齡層的人對網路危害特別敏感。

當 Snap 首次推出 AI 聊天機器人時，這家社群媒體公司曾警告年輕用戶不要與機器人分享任何秘密，也不要依賴它的建議，因為它可能會「產生幻覺」(Hallucinate)，即產生錯誤訊息。