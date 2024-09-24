路透：德國研究機構估今年經濟將再次陷入萎縮

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-24 20:40

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路透周二 (24 日) 援引知情人士消息報導，德國主要經濟機構下調 2024 年的經濟成長預測，認為今年國內生產毛額 (GDP) 將萎縮 0.1%。去年德國經濟成長萎縮 0.3%，為歐元區主要經濟體中最疲弱。

知情人士透露，今天通膨料將從去年的 5.9% 降至 2.2%，在接下來的兩年內會接近歐洲央行 (ECB) 設下的 2% 左右目標。即使德國通膨呈下降趨勢，不過消費支出依舊疲軟、高能源成本、全球訂單疲軟和高利率仍在造成影響。

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到目前為止，一直保持彈性的就業市場將開始感受經濟成長放緩的影響。據悉，德國今年失業率將從 5.7% 上升至 6.0%，原本這一數字是預料在 2026 年才會再次達到該水準。

與此同時，周二公布最新的經濟數據也描繪出令人沮喪的前景。德國 9 月 Ifo 商業景氣指數連續第四個月下滑至 85.4，降幅遠超預期的 86.1，前值為 86.6。

知情人士表示，德國經濟機構也大幅下調未來幾年經濟成長預測，2025 年的成長預測已從 1.4% 下調至 0.8%、2026 年的成長預測為 1.3%。

接下來德國最新消費者信心指數和失業率分別將於本周四 (25 日)、周五 (26 日) 揭曉，這意味著在此之前，數據仍可能略有變化。