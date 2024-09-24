摩根大通執行長戴蒙示警：地緣政治正在惡化

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-24 22:10

‌



根據《CNBC》周二 (24 日) 報導，摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 再次拉響地緣政治警報，警告全球局勢穩定狀況已經惡化。他一年前將地緣政治列為全球最大風險。

戴蒙周二在出訪印度期間接受 CNBC-TV18 的獨家採訪表示：「我的謹慎都是對地緣政治，因為這可能決定經濟狀況。」

‌



他說：「地緣政治狀況正在變得更糟，沒有好轉。能源供應有發生事故可能，誰知道其他國家會不會介入。現在也有很多戰爭正在發生。」

戴蒙提到葉門叛軍「青年運動」(Houthi) 在紅海發動的襲擊，表示地緣政治不穩定是自己最大的擔憂，敦促美國替烏克蘭和俄羅斯之間的長期戰爭做好準備。根據美國軍方消息，青年運動本月至少襲擊兩艘原油油輪。

近一年前，在俄羅斯入侵烏克蘭之，戴蒙曾稱地緣政治是他認為世界面臨的最大風險，比高通膨或美國經濟衰退還要嚴重。

在經歷了長時間的黏性通膨後，美國聯準會 (Fed) 上周三大幅降息，這是自 2020 年 3 月以來的首次降息。交易員紛紛湧入股市，推動標普 500 指數本周一創下收盤新高。