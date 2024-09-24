〈金融業徵才〉星展銀擴大招募逾30名儲備幹部 不限科系年薪百萬起跳

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-24 10:24

‌



星展銀行 (台灣) 今 (24) 日宣布 2025 年「星展儲備幹部計劃」（Management Associate Programme，MAP）正式起跑，今年特別擴大規模，預計招募逾 30 名儲備幹部，不限科系背景，培訓領域涵蓋消費金融、企業金融、環球金融管理以及營運管理等。

即日起至 10 月 31 日止，歡迎國內外大學及研究所應屆畢業生或兩年以下工作經驗（不限學科背景與工作經歷），具創新思維、企業家精神與國際視野者加入星展銀行（台灣）。此計畫不僅提供具有相當市場競爭力的薪資福利，第一年即享年薪百萬，更提供清晰且完整的職涯發展路徑，致力於培育高潛力的年輕世代成為金融領導人才。

‌



星展銀行 (台灣) 人力資源處處長朱麗文表示，「星展儲備幹部計劃」是一條菁英人才的職涯培育之路，更體現了一種獨特的工作方式。在星展銀行，儲備幹部將全面深化並實踐銀行的核心價值「Be the Best，Be the Change，Be the Difference」。透過融入星展的企業文化與使命，這些未來的領導者不僅致力於個人的卓越發展，還將在組織內推動創新，發揮顯著的影響力，並與同仁共同打造一個互利共榮的工作環境。

星展銀行 (台灣) 總經理黃思翰擁有資訊工程背景，於 2004 年加入星展集團成為儲備幹部。透過星展銀行的全方位職涯培訓計畫，迅速累積了豐富的實務經驗與專業知識，也展現出卓越的領導能力與成就，並於 2023 年被提拔為星展銀行（台灣）的總經理。

黃思翰表示，「星展儲備幹部計劃」提供扎實的訓練，協助他迅速累積經驗、厚植豐富的產業知識，並建立廣泛的人際網絡，為其職涯發展奠定堅實的基礎。

「星展儲備幹部計劃」延攬具高抗壓性和優異適應力的人才，能快速掌握情勢並推動業務發展，以應對不斷變化的金融市場。儲備幹部將參與各類專案，鍛鍊卓越的溝通與協調技能，成為具備獨立問題解決能力和團隊協作精神的未來領袖。

今年，星展銀行（台灣）採用了不同以往的培訓機制，以直接到指定職位的模式來實行「星展儲備幹部計劃」。為期 12 個月的培訓和指導，取消了傳統的職位輪調，透過量身定制的學習體驗來增強員工的職業技能和知識，全面強化儲備幹部的職業成長和發展。結訓後，根據個人績效表現，表現優異者最快有機會在 18-24 個月晉升，或是獲選為高潛力人才，並加入跨國輪調計劃，加速其向關鍵領導職位的晉升，也擴展其全球視野和職業網絡。