〈金融業徵才〉星展銀擴大招募逾30名儲備幹部 不限科系年薪百萬起跳

星展銀行 (台灣) 人力資源處處長朱麗文表示,「星展儲備幹部計劃」是一條菁英人才的職涯培育之路,更體現了一種獨特的工作方式。在星展銀行,儲備幹部將全面深化並實踐銀行的核心價值「Be the Best,Be the Change,Be the Difference」。透過融入星展的企業文化與使命,這些未來的領導者不僅致力於個人的卓越發展,還將在組織內推動創新,發揮顯著的影響力,並與同仁共同打造一個互利共榮的工作環境。