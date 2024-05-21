星展260萬張換卡完成最後一哩路 everyday卡壓軸亮相享3%回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-21 17:52

星展銀行 (台灣) 合併花旗消金業務後 9 個月，終於完成最後一哩路，換發 260 萬張信用卡，總經理黃思翰表示，去年 12 月開始啟動換卡，整併過程非常成功，目前儲蓄、保單、投資產品規模 (AUM) 已達新台幣 1.1 兆元，預計第三季再推出新產品。星展銀行 (台灣) 今 (21) 日壓軸推出「星展 everyday 威士御璽卡」，最高享有 LINE POINTS 3% 回饋。

星展銀行 (台灣) 整合原花旗紅利卡系列產品，全新亮相的星展 everyday 威士御璽卡 (一卡通版) 除了一般消費每新台幣 25 元享 1 點活利積分無上限，更將權益延伸至公用事業費代扣繳服務同享回饋，指定海外串流影音平台刷卡交易再享活利積分 10 倍加碼。

黃思翰致詞時指出，自去年 12 月啟動信用卡換發以來，星展陸續整合飛行哩程、現金回饋、高端客群、聯名禮遇與紅利積點等信用卡產品，順利完成 260 萬張信用卡轉換。

黃思翰表示，未來在極具規模的信用卡業務基礎上，我們將積極發揮數位優勢的綜效，透過完整提供信用卡、貸款、財富管理等金融服務，帶給客戶更便利、全面的金融體驗，預計第三季將有新開發的產品推出，請外界拭目以待。

星展銀行 (台灣) 消費金融處處長孫可基指出，為了能打造貼近卡友日常需求、讓卡友天天使用的信用卡，全新「星展 everyday 威士御璽卡」特別將權益擴大至公用事業費代扣繳領域，並針對廣受台灣消費者喜愛的串流影音平台推出加碼回饋。透過星展 Card+ App 還可使用活利積分兌換商品、刷卡金、消費折抵及兌換哩程等，更加靈活多元。

數位支付逐漸成為台灣民眾主流消費方式。根據統計，2023 年全年平均每 0.03 秒就有一筆 LINE Pay 交易產生。