星展整併週年告捷！H1稅前盈餘年增2.7倍創新高 獲獎「台灣最佳國際銀行」

星展銀行（台灣）整併屆滿周年傳佳音，今年上半年整體稅前盈餘達新台幣 29.5 億元，排除整併相關一次性的費用項目後，稅前盈餘則為新台幣 37.8 億元，較去年同期成長 2.7 倍，創下歷史新高，同時更首度榮獲《歐元雜誌》（Euromoney）評選為「台灣最佳國際銀行」。



星展銀行 (台灣) 總經理黃思翰表示，星展在去年 8 月完成整併後，使台灣穩居星展集團第三大市場，進一步鞏固亞洲戰略布局，不僅推升在台整體稅前盈餘創下歷史新高，更因卓越的業務表現首度榮獲《歐元雜誌》「台灣最佳國際銀行」大獎。將善用數位優勢及亞洲區域連結經驗，協助有意加速東南亞布局的客戶拓展業務版圖，發揮跨市場營運綜效，推動獲利再創新高。



星展銀行 (台灣) 消費金融處處長孫可基指出，整併後消金的財管、信用卡、存放款三大業務引擎完備，持續發揮強勁綜效。截至 2024 年 6 月為止，包括投資、保險和存款的資產管理規模突破新台幣 1.1 兆元，且放款規模亦達到新台幣 4 千億元；完成大規模換卡後星展躍升第六大發卡行，總發卡量近 330 萬張，刷卡金額更較去年同期成長 4 倍。下一階段，星展將持續深耕高端財管市場，打造全方位的創新金融解決方案，並積極開發偏好數位且高消費力的新富階層，未來業務翻倍成長可期。



受惠於整併，星展各業務成長動能強勁，今年一至六月星展銀行在台灣的整體稅前盈餘為新台幣 29.5 億元，排除整併相關一次性的費用項目後，稅前盈餘則為新台幣 37.8 億元，放款規模及存款規模也分別突破新台幣 7,700 億元和 8,100 億元。預期下半年在更多新產品與服務的加持下，可望帶動星展的業務表現再攀高峰。