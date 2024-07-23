6國競逐！星展「亞洲商業影響力大獎」開放徵件獎金最高600萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-23 12:18

2024 年星展基金會「亞洲商業影響力大獎」自即日起至 8 月 15 日止開放申請，鼓勵台灣、新加坡、香港、印尼、印度和中國的社會企業和中小企業踴躍參與，獎勵金將支持其運用創新解決方案推動社會及環境永續，「照亮當下，點亮未來」。

星展基金會於 2014 年成立，今年正式屆滿 10 周年。成立至今已支持亞洲逾 1,200 項創新專案，並透過「亞洲商業影響力大獎」投入逾 1,700 萬新幣 (約新台幣 4 億元)，為 140 家深具潛力、並提供永續解決方案的企業挹注資金，同時提供專業職能諮詢及人脈網絡等資源。在台灣，已有 36 家企業獲得星展基金會獎勵金，總金額超過 6,000 萬新台幣。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，為強化既有社區支持計畫並發揮更深遠的影響力，除了投入綠色金融、實踐節能減碳，串聯銀行資源促進永續發展外，星展也承諾 10 年將挹注 10 億新幣 (約新台幣 240 億元) 推動社會共融，聚焦「照亮當下，點亮未來」兩大主軸。「照亮當下」主軸專注照顧弱勢族群食物、住所等日常必要需求；「點亮未來」則結合金融本業推動數位素養和普惠金融，期望讓整體社會更加具有面對環境挑戰的韌性。

星展基金會「亞洲商業影響力大獎」開放位於星展集團 6 大重點市場，包括台灣、新加坡、香港、印尼、印度和中國的社會企業和中小企業提出申請，並根據以下評選標準進行評估：

關注弱勢族群，符合「照亮當下，點亮未來」兩大主軸：

- 「照亮當下」強化糧食安全、教育、保障基本住所及確保心理健康；

- 「點亮未來」專注提升金融、數位素養以及普惠金融，為弱勢社群帶來積極改變

透過「亞洲商業影響力大獎」，星展基金會致力為具潛力的社會企業及中小企業提供資源。獲獎企業除能贏得最高 25 萬新幣（約 600 萬新台幣）的獎勵金贊助，還可獲得星展銀行提供的金融解決方案、職能培育與專業輔導。

此外，星展銀行亦將釋出生態圈資源，串聯企業夥伴、投資者和中介組織，共同加速企業業務成長與發展，進而提升營運能力、拓展新市場，深化對社會或環境的正面影響力。