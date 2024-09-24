〈金管會打詐〉監管金融機構、虛擬資產 證期局長曝4大執法重點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-24 12:24

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行政院「打詐新四法」已上路實施，金管會證期局長張振山今 (24) 日表示，打詐專法中與金管會相關的，即是金融機構與虛擬資產平台二大監管主體，並說明執法四項重點，包括同業間的照會機制、通報警政機關程序、聯防通報機制、受害人款項返還。金管會預計在今天下午例行記者會上發布。

證交所今天舉行「防範金融投資詐騙宣誓典禮」，張振山致詞時指出，根據警政署的統計，近 5 年來詐欺案件頻率及數量都有上升的趨勢，7 月 31 日打詐新四法已經發布並對外實施，整個執法作業跟執行工作更具完備，金管會主要是配合行政院各部會，來做一些配套的執法措施，讓法律與政策相輔相成，來抑制詐騙問題，防堵不法金流。

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張振山說明，針對打詐專法，在金管會配合的相關內容部分，主要有二大管控主軸，包括金融機構跟虛擬資產的業者與人員部分，共有 4 個管理面向，分別為存款帳戶、電子支付、信用卡、虛擬資產帳戶。

張振山指出，金管會打詐執法共有 4 大重點，第一項就是通報機制，我們要建立同業之間的照會機制，包括帳戶認識、帳號之間的通報、拒絕往來帳戶等；第二個面向就是通報警政機關的程序，包括控管及解除措施等。

第三，建立聯防通報機制，讓帳戶圈存解除作業更順利；第四，警示帳戶跟帳號裡面，如果有剩餘的款項與虛擬資產，怎麼樣返還給受害人，讓程序更為完整。