美商務部提案禁止中製軟硬體汽車上路

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-23 20:37

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美國商務部周一 (23 日) 提案，出於對國家安全考量，禁止在美國道路上使用中國的關鍵軟、硬體。據了解，這項禁令將阻止中國製造商在美國道路測試自駕汽車，並且擴大到包括俄羅斯在內的其他國外對手生產的汽車軟體和硬體。

路透報導指出，此舉將有效阻止幾乎所有中國汽車進入美國市場，也將迫使美國和其他主要汽車製造商在未來幾年從美國汽車上移除關鍵的中國軟、硬體。

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拜登政府曾對中國公司透過聯網汽車 (connected vehicle) 收集美國駕駛和基礎設施數據，以及外國可能操縱聯網汽車和導航系統的行為表達關切，早在今年 2 月下令對潛在的危險進行調查。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 在一次的簡報會議上說：「當外國對手開發軟體製造汽車時，意味著可以用於監視、遠程控制，這威脅到美國民眾在路上的隱私與安全。」

她還說：「在極端狀況下，外國對手可能會同時關閉其在美國運行的所有車輛，造成車禍、堵塞交通。」

幾乎所有較新的汽車和卡車都被認為與車用網路硬體「連接」，透過連上網路共享車內外的設備數據。

一位美國高級政府官員證實，該提案將有效禁止所有現有的中國輕型汽車和卡車進入美國市場，但他補充說會允許中國汽車製造商尋求「具體授權」以獲得豁免。

白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 在同一次簡報會上表示，美國有充分證據表明，中國在美國關鍵的基礎設施中預先部署了惡意軟體。蘇利文說：「道路上可能有數百萬輛汽車，每輛車的壽命都在 10 到 15 年之間，被破壞和刻意擾亂的風險急劇增加。」

該提案要求軟體禁令部分在 2027 年的車款上實施，而硬體禁令在 2023 年或 2029 年 1 月的車款上生效。

美國商務部將給公眾 30 天的時間對該提案發表評論，並希望在明年 1 月 20 日之前確定規則。該規定將適用於所有道路車輛，但不包括不在公共道路上使用的農業或礦用車輛。

代表通用汽車 (GM-US)、豐田汽車 (Toyota)、福斯汽車(Volkswagen) 和現代汽車 (Hyundai) 等主要汽車製造商的「汽車創新聯盟」(Alliance For Automotive Innovation) 警告，硬體和軟體的變革需要時間。