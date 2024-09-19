俄羅斯零售商繞開蘋果出口禁令 高價販售iPhone 16系列手機

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-19 23:30

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根據路透周四 (19 日) 報導，俄羅斯零售商開始預售蘋果最新 iPhone 手機，規避了蘋果 (AAPL-US) 對俄羅斯的出口禁令，讓俄羅斯消費者有機會預購比美國貴數百美元的 iPhone。

據了解，俄羅斯領先的電子產品零售商 M.Video-Eldorado 和行動網路營運商 MTS 都聲稱自己是俄羅斯首家推出蘋果新款 iPhone 16 的公司，前者表示下周開始出貨，而後者則稱實體銷售很快就會開始。

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蘋果在 2022 年 3 月暫停對俄羅斯所有產品的銷售，同時也停止 ApplePay 在內的一連串服務，以回應俄羅斯入侵烏克蘭。當時西方國家紛紛對俄國進行制裁，試圖遏止對該國的技術出口。

根據報導，俄羅斯民眾將不得不比美國消費者多花數百美元購買 iPhone 16。由於受到企業抵制，俄國現在要取得國外品牌通常是透過沒有對其進行制裁的國家，例如土耳其、哈薩克、中國、印度、阿拉伯聯合大公國。

截稿前，蘋果沒有立即回應置評請求。目前路透也無法確定 iPhone 16 會透過哪條入線進入俄羅斯。

俄羅斯透過平行進口 (一般俗稱水貨) 取得出走該國的企業商品，這也凸顯這些企業在控制供應鏈方面所遇到的挑戰。

售價方面，M.Video 表示 128GB 的 iPhone 16 售價為 112,999 盧布起 (合 1,225 美元)，比美國售價 799 美元高出 400 多美元；1TB 的 iPhone Pro Max 在俄羅斯的預售價格為 249,999 盧布 (合 2,710 美元)，而在美國的預售價格為 1,599 美元。另外 MTS 的價格略高於 M.Video 的價格，並表示需要 2.5 萬盧布的預訂金。