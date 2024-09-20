電影《大賣空》本尊收回川普勝選預測 稱美國大選難分勝負

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-20 02:30

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電影《大賣空》(Big Short)原型人物艾斯曼 (Steve Eisman) 周四 (19 日) 表示他不知道誰將會贏得美國總統大選，這番言論推翻他此前預測川普勝選的預測。不過他表示，除了民主黨大獲全勝，市場在任何情況下都將表現良好。

艾斯曼曾在今年 7 月表示無論拜登是否退出大選，川普都會勝選。然而他周四受訪時卻改口說：「我收回預測。」

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艾斯曼解釋，如果民主黨贏得參眾兩院和白宮，由於預期稅收將會增加，「市場將直線走跌」。另外，如果賀錦麗如果勝選，但民主黨並沒有同時拿下參眾兩院，市場就會「沒事」。他還說，賀錦麗勝選將提振太陽能股，該股表現不佳部分原因是由於基本面和政治因素擔憂。

另一方面，假設川普勝選，無論國會是否被民主黨整碗端走，股市都會上漲，因為投資人會認為減稅措施是必然的。

艾斯曼重申先前的言論，他的投組中主題是人工智慧 (AI) 和科技，以及基礎設施。他說：「那些是最好的故事。經濟景氣好時，人們關心故事，經濟不景氣時，人們關心資產負債表，我們正處在講故事的時代。」

今年 7 月，艾斯曼吹捧大型科技股，表示隨著消費者開始在手機和個人電腦 (PC) 上使用 AI 應用程式，AI 驅動的繁榮將推動美國大型科技股多年來的成長。

值得注意的是，他周四提到銀行業的前景並不樂觀。他說：「我並不反對傳統銀行，它們資金充足、良好且安全，但你能編造一個故事，告訴自己你想擁有銀行嗎？」

至於美國經濟方面，他認為投資人過於留意聯準會 (Fed) 的舉措，經濟的潛在健康狀況要重要得多。