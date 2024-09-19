摩根大通：Fed是否再降息2碼要看就業市場數據

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-19 20:20

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華爾街大行摩根大通 (JPM-US) 的經濟學家準確預測聯準會 (Fed) 降息 2 碼 (50 個基點) 的決策，還表示另一次大幅降息取決於美國就業市場走弱。

該行首席經濟學家 Michael Feroli 堅信 11 月會再次降息 2 碼，自己的觀點是取決於即將公布的就業市場報告。自 8 月 2 日以來，Feroli 一直表示 Fed 會降息兩碼，儘管其同行放棄同樣主張，認為只會降息 1 碼 (25 個基點)。

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摩根大通的利率策略師也保持謹慎態度，預估在 9 月就業報告提供線索之前，美國公債殖利率維持區間波動。該行取消押注 3 年期和 30 年期公債殖利率差擴大的建議，不過認為有機會在下次就業報告出爐前重啟趨陡交易。

Feroli 在 Fed 利率決策後給客戶的報告中寫道：「我們仍預期利率正常化的步伐將快於中值。我們對在 11 月初下次會議上降息 2 碼的預期取決於從現在開始到那時的兩份就業報告是否進一步走軟。倘若並非如此，溫和的數據就會替 Fed 在今年剩下會議降息 1 碼情景奠定基礎。」

花旗集團 (C-US) 的經濟學家放棄在本周會議前降息 2 碼的主張，但 Feroli 仍表示 Fed 在開始降息方面落後於局勢，並將採取大規模行動。

在摩根大通洋洋得意之際，其他華爾街銀行已開始調整自己的預測。高盛集團 (GS-US) 以 Jan Hatzius 為首的經濟學家現在預估，從 11 月到 2025 年 6 月，連續降息 1 碼的時間將更長。

不過他們寫道，在 11 月降息 1 碼和 2 碼之間做出選擇的機率不相上下，並補充稱決定性因素將是接下來的兩份就業報告。

美國公債殖利率周四 (19 日) 以短期公債為首小幅走低，兩年期公債殖利率下降 4 個基點，至 3.58%，10 年期公債殖利率下降 1 個基點，至 3.69%。交易員曾押注，Fed 今年還會再降息 70 個基點。