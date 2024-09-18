歐元區8月服務業通膨居高不下 降通膨仍是首要任務

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-18 22:10

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歐洲央行 (ECB) 上禮拜如期降息並且小幅上調核心通膨，不過對於 10 月會議是否會降息仍持保留態度，因為歐元區經濟成長正面臨放緩風險，但服務業通膨居高不下，抗通膨仍是首要任務。

歐盟統計局 (Eurostat) 周三 (18 日) 公布數據顯示，歐元區 8 月調和消費者物價指數 (CPI) 終值年升 2.2%，符合預期，前值自 2.2% 上修至 2.6%；按月來看終值報 0.1%，低於預期與前值的 0.2%。8 月核心調和 CPI 終值年升 2.8%，符合市場預期與前值。

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圖：歐盟統計局

按產業來看，對歐元區通膨年增速貢獻最大的是服務業 (+1.88%)，其次是食品、酒精和菸草(+0.46%)、非能源工業品(+0.11%)，而能源(-0.29%) 貢獻為負。



按國家來看，通膨年增速最慢的是立陶宛 (+0.8%)、拉脫維亞 (0.9%)、愛爾蘭 (+1.1%)、斯洛維尼亞 (+1.1%)、芬蘭 (1.1%)；而最快的是羅馬尼亞 (+5.3%)、比利時 (+4.3%)、波蘭 (+4.0%)。

圖：歐盟統計局

ECB 在上周降息 1 碼 (25 個基點) 後，決策者希望在 10 月的會議上保留降息這個選項，因為「歐元區經濟成長正面臨下行風險」。

但是，歐元區服務業通膨高居不下，抗通膨仍是重要任務。 9 月會議上，ECB 表示整體通膨預期維持不變但小幅上調核心通膨預期，多名央行官員表達了對抗通膨的決心。

ECB 總裁拉加德表示：「只要有需要，貨幣政策就會保持足夠的限制性，因為我們的目標是讓通膨及時回到目標。」