歐元區8月服務業通膨居高不下 降通膨仍是首要任務
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-18 22:10
歐洲央行 (ECB) 上禮拜如期降息並且小幅上調核心通膨，不過對於 10 月會議是否會降息仍持保留態度，因為歐元區經濟成長正面臨放緩風險，但服務業通膨居高不下，抗通膨仍是首要任務。
歐盟統計局 (Eurostat) 周三 (18 日) 公布數據顯示，歐元區 8 月調和消費者物價指數 (CPI) 終值年升 2.2%，符合預期，前值自 2.2% 上修至 2.6%；按月來看終值報 0.1%，低於預期與前值的 0.2%。8 月核心調和 CPI 終值年升 2.8%，符合市場預期與前值。
按產業來看，對歐元區通膨年增速貢獻最大的是服務業 (+1.88%)，其次是食品、酒精和菸草(+0.46%)、非能源工業品(+0.11%)，而能源(-0.29%) 貢獻為負。
按國家來看，通膨年增速最慢的是立陶宛 (+0.8%)、拉脫維亞 (0.9%)、愛爾蘭 (+1.1%)、斯洛維尼亞 (+1.1%)、芬蘭 (1.1%)；而最快的是羅馬尼亞 (+5.3%)、比利時 (+4.3%)、波蘭 (+4.0%)。
ECB 在上周降息 1 碼 (25 個基點) 後，決策者希望在 10 月的會議上保留降息這個選項，因為「歐元區經濟成長正面臨下行風險」。
但是，歐元區服務業通膨高居不下，抗通膨仍是重要任務。 9 月會議上，ECB 表示整體通膨預期維持不變但小幅上調核心通膨預期，多名央行官員表達了對抗通膨的決心。
ECB 總裁拉加德表示：「只要有需要，貨幣政策就會保持足夠的限制性，因為我們的目標是讓通膨及時回到目標。」
ECB 管理委員、德國央行總裁內格爾 (Joachim Nagel) 表示：「抗通膨過程是『頑強的』。服務業通膨仍『高得驚人』，央行必須保持耐心，才能完全實現 2% 的目標。升息間隔『可能會有所不同』，利率不會像上升時那樣迅速大幅下降。」
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