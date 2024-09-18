歐盟法院確認高通反壟斷罰款 金額小幅下調
鉅亨網編譯段智恆 2024-09-18 19:30
歐盟第二高等法院周三 (18 日) 基本確定對美國晶片製造商高通的反壟斷罰款，將罰款金額從最初的 2.42 億歐元小幅下調至 2.387 億歐元(約 2.655 億美元)。
高通仍可以就法律問題向歐洲最高法院－歐盟法院 (EU Court of Justice) 提出上訴。截稿前，該晶片製造商沒有立即回覆置評請求。高通 (QCOM-US) 周三盤前股價小漲 0.09%，每股暫報 168.86 美元。
據了解，歐盟執委會於 2019 年對高通處以罰款，稱高通在 2009 年至 2011 年間以低於成本的價格出售其芯片組。這種做法被稱為掠奪性定價 (Predatory Pricing)，目的是將英國手機軟體製造商 Icera 擠出市場，該公司現在是輝達(NVDA-US) 的全資子公司。
高通曾辯稱，案件中提到的 3G 基帶芯片組僅占通用行動通訊系統 (UMTS) 市場的 0.7%，因此不可能將競爭對手排除在晶片組市場之外。
盧森堡普通法院 (General Court) 表示，法院對高通提出的所有抗辯進行詳細審查，除了關於罰款金額計算的抗辯部分成立，其他全部予以駁回。
值得一提的是，歐盟執委會在 2018 年另外一宗反壟斷調查中對高通開出了 9.97 億歐元的鉅額罰款。在這一調查中，歐盟委員會裁定高通向蘋果 (AAPL-US) 支付數十億美元的費用，要求蘋果在所有 iPhone 和 iPad 終止使用其晶片，好阻止英特爾 (INTC-US) 等競爭對手。
不過，法庭在 2022 年 6 月裁定，缺乏足夠的證據表明蘋果或整個市場因為高通與蘋果的協議受到損害，並撤銷此前對高通 9.97 億歐元的罰款。
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