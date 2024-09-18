歐盟法院確認高通反壟斷罰款 金額小幅下調

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-18 19:30

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歐盟第二高等法院周三 (18 日) 基本確定對美國晶片製造商高通的反壟斷罰款，將罰款金額從最初的 2.42 億歐元小幅下調至 2.387 億歐元(約 2.655 億美元)。

高通仍可以就法律問題向歐洲最高法院－歐盟法院 (EU Court of Justice) 提出上訴。截稿前，該晶片製造商沒有立即回覆置評請求。高通 (QCOM-US) 周三盤前股價小漲 0.09%，每股暫報 168.86 美元。

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據了解，歐盟執委會於 2019 年對高通處以罰款，稱高通在 2009 年至 2011 年間以低於成本的價格出售其芯片組。這種做法被稱為掠奪性定價 (Predatory Pricing)，目的是將英國手機軟體製造商 Icera 擠出市場，該公司現在是輝達(NVDA-US) 的全資子公司。

高通曾辯稱，案件中提到的 3G 基帶芯片組僅占通用行動通訊系統 (UMTS) 市場的 0.7%，因此不可能將競爭對手排除在晶片組市場之外。

盧森堡普通法院 (General Court) 表示，法院對高通提出的所有抗辯進行詳細審查，除了關於罰款金額計算的抗辯部分成立，其他全部予以駁回。

值得一提的是，歐盟執委會在 2018 年另外一宗反壟斷調查中對高通開出了 9.97 億歐元的鉅額罰款。在這一調查中，歐盟委員會裁定高通向蘋果 (AAPL-US) 支付數十億美元的費用，要求蘋果在所有 iPhone 和 iPad 終止使用其晶片，好阻止英特爾 (INTC-US) 等競爭對手。