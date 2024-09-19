SK海力士盤中重挫 摩根士丹利大砍公司評級與目標價

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-19 14:20

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韓股 SK 海力士股價周四 (19 日) 大跌，此前摩根士丹利將這家南韓記憶晶片製造商的評級下調兩級，稱其定價能力減弱。

SK 海力士周四早盤重挫逾 10%，創下 2 月 16 日以來最低，直到午後有所反彈，但臨近尾盤時，跌幅仍達 6.5%。

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消息面上，摩根士丹利將 SK 海力士的評級從「增持」直接下調至「減持」，並將目標價從 26 萬韓元下調至 12 萬韓元。大摩表示，這支股票目前是全球記憶體製造商中最不受歡迎的股票。

分析師 Shawn Kim 和 Duan Liu 發布報告指出，「我們更傾向於選擇三星和終端市場的價值股。記憶晶片市場環境開始惡化。隨著我們進入後周期階段，收入成長和利潤率將面臨更困難的挑戰。」

SK 海力士股價今年 7 月份觸及 24 年高點，投資者看好其與人工智慧領軍企業輝達 (NVDA-US) 的供應協議。儘管 SK 海力士最近下跌，這家公司股價今年以來仍上漲約 3%，而同期三星電子下跌逾 20%。

由於擔心人工智慧實際獲利情況，在全球科技股拋售下，韓股遭遇的打擊尤為嚴重。過去 3 天韓股因中秋連假休市，在此期間美國科技股失利，分析師警告蘋果公司的 iPhone 16 需求疲軟。

摩根士丹利表示，在最近的人工智慧炒作中，儘管人們對人工智慧和企業伺服器相關產品持續抱有很高的期望，但市場低估了庫存過剩和「超量發貨」，對儲存晶片需求的影響。