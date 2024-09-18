〈美股早盤〉投資人靜待Fed利率決策出爐 主要指數平盤波動

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-18 21:41

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美股主要指數周三 (18 日) 平盤波動，在聯準會 (Fed) 公布利率決策前，全球市場瀰漫謹慎情緒。交易員對 Fed 降息 1 碼 (25 個基點) 或 2 碼 (50 個基點) 看法不一，目前後者的可能性為 55%。

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美股開盤前，主要指數期貨小幅走揚，其中標普 500 指數期貨漲約 0.2%，目前比 7 月的紀錄新高低約 0.5%。美元跌至今年 1 月以來新低，而美債殖利率略有攀升。

投資人希望聯準會能夠充分放鬆政策，以應對近期經濟疲軟的跡象實現軟著陸，而不會引發對經濟狀況比市場預期更糟糕的擔憂。經濟學家普遍預估 Fed 會降息 1 碼，不過也有降息 2 碼的看法，分歧仍在。

St James Place Management 投資長 Justin Onuekwusi 表示：「如果他們這次升息 25 個基點，那麼到年底升息 100 個基點的可能性非常渺茫。因此，如果你沒有達到 50 個基點降息幅度，那麼市場定價就會出現重大波動。」

另外，Apollo 首席經濟學家 Torsten Slok 指出，倘若 Fed 真的降息 2 碼，那麼決策者是如何看待這個決定就相當重要，這也是為什麼要特別留意今天的聲明與點狀圖透露的未來利率走勢。

日元兌美元匯率一度攀升 0.8%，表明 Fed 和日銀 (日本央行 / BOJ) 之間的政策分歧有望縮小，日銀將於本周五 (20 日) 公布利率決策。

大宗商品方面，由於美國原油庫存增加的跡象抵銷中東緊張局勢可能進一步升級的擔憂，國際油價在連續兩天上漲後轉跌。

截至台北時間周三（18 日）21 時許：

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 0.09%，至每股 159.47 美元

歐盟第二最高法院周三表示，監管機構對 Alphabet 旗下 Google 徵收的 15 億歐元罰款應該被撤銷，在該公司對裁決提出質疑後站在美國科技巨擘這邊。此案源於 2019 年，當時歐盟執委會表示，Google 在一款名為 AdSense for Search 的產品上濫用其市場主導地位。該產品允許網站所有者將廣告投放到自己頁面的搜尋結果中。

直覺機器 (LUNR-US) 早盤股價上漲 59.26%，至每股 8.60 美元

美國太空探索公司直覺機器 (Intuitive Machines) 成功從美國國家航空暨太空總署 (NASA) 手中拿下一筆價值 48.2 億美元的合約，為從地球表面延伸到月球以外的近太空區域的任務提供通訊和導航服務。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 0.03%，至每股 536.50 美元

臉書母公司 Meta Platforms 同意從巴西投資銀行 BTG Pactual 的林業部門購買至 2038 年最多 390 萬碳權。兩家公司在周三的聲明中沒有透露交易價值。根據數據提供者 Allied Offsets 的數據，上周林業碳權的平均價格為每份 4.22 美元。根據該定價，這筆交易的估值可能高達 1,600 萬美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月營建許可月增率初值報 4.9%，預期 1%，前值 - 3.3%

美國 8 月營建許可年化總戶數初值報 147.5 萬，預期 141 萬，前值 140.6 萬

美國 8 月新屋開工年化月增率報 9.6%，預期 5.8%，前值 - 6.9%

美國 8 月新屋開工年化總戶數報 135.6 萬，預期 131 萬，前值 123.7 萬

華爾街分析：

華爾街知名投行 Evercore 表示，如果賀錦麗當選美國總統，將比拜登對企業更「友善」。該行表示：「人們普遍認為，賀錦麗會對大型科技公司和企業更加友好。我認為這在一定程度上與她的背景和出身有關。」