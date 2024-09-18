甲骨文搭上AI快艇今年迄股價漲近60% 分析師看法逾6年來最樂觀

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-18 19:50

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甲骨文 (Oracle Corp.) 今年迄今股價漲近 60%，其中一大部分的動力是來自上季的超亮眼財報以及對未來五年銷售額將成長一倍左右的財測。這家雲端運算服務供應商看好人工智慧 (AI) 的需求將推動營收成長復甦，贏得了投資人和分析師的青睞。

根據外媒彙編數據，最近兩次分析師對甲骨文股價評等的上調達到逾 6 年來最樂觀的水準，有 24 家公司給予「買入」(Buy) 評等。

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Fort Pitt Capital Group 投資長 Dan Eye 表示：「甲骨文營收成長速度比過去要快得多，這是一個大大的正面因素。與此同時，儘管甲骨文相較其他大型公司知名度或許較低，但隨著估值上升，股價比其他科技公司便宜。」

儘管如此，甲骨文與微軟等較大的雲端運算公司和 Salesforce(CRM-US) 等規模較小的競爭對手相比，要擺脫其劣勢地位仍有一段路要走。過去 5 個會計年度，甲骨文平均營收成長率約為 6%，而微軟和 Salesforce 的平均營收成長率分別為 14% 和 20% 以上。

根據外媒收集的分析師平均預測，甲骨文本會計年度的營收成長料將成長至 10% 左右，而且還會在 2026 與 2027 年進一步加速成長，主要是受惠其雲端基礎設施業務成長，預料今年該業務的營收將激增 55%。

甲骨文股價今年的反彈——市值增加 1700 多億美元——將其預期本益比從年初的 18 倍提高到了 26 倍。這一價格仍低於微軟和亞馬遜等一些規模更大的同行，但這並沒有讓分析師和投資者望而卻步。

Melius Research 分析師 Ben Reitzes 在周一的報告中寫道：「對於一家成長速度將超過 Salesforce 和 Adobe(ADBE-US) 的公司，我們很難不給出 25 倍的估值，投資人將繼續獎勵甲骨文更快的收入成長。」Reitzes 將甲骨文的股票評等從「持有」(Hold) 上調至「買入」。

在 Reitzes 公布報告之前，JMP 證券分析師 Patrick Walravens 於 9 月 10 日將甲骨文股票評等從「符合市場表現」(Market Perform) 上調至「跑贏大盤」(Outperform)，理由是雲端基礎設施服務的收入成長加速，市占率有望進一步增加。