幣圈與美大選關係史上最緊密！最新民調顯示73%民眾將投給親數位資產候選人

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-16 10:16

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相較以往，今年美國總統大選與幣圈之間的關係是史上最緊密，共和黨總統參選人川普頻頻表示當選後將推出各種加密貨幣友好政策，兩位兒子的加密貨幣平台公司 World Liberty Financial 也將於周一 (16 日) 上線，民主黨總統參選人賀錦麗也在積極做準備。

在此背景下，密切關注候選人對加密資產的態度和政策主張，便對投資人來說相當重要，投資管理公司 Pantera Capital 出具最新研究報告指出，幣圈出現 10 年來首見的巨大政治轉變，先是今年 5 月川普表態支持區塊鏈，數周後又有一位總統候選人、10 位參議員以及眾議院的成員出席比特幣大會，這一局面絕對是前所未有。

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Gemini 最新報告《2024 年全球加密貨幣狀況》也指出，數位資產在影響政治決策方面的影響力日益成長，尤其是對美國選民的影響力。隨著加密貨幣採用率的持續上升，候選人現在比以往任何時候都面臨更大壓力，必須對法規、數位貨幣和更廣泛的區塊鏈行業立場，做出更清楚表態。監管清晰度、數位資產徵稅及對區塊鏈創新的支持等問題，正成為幣圈選民的關鍵話題。

根據 Gemini 調查，約四分之三受訪者擁有加密貨幣，其中高達 73% 持有者打算在今年總統大選投票給對數位資產友善的立場。